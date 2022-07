Me Contro Te

Sbarcano su Prime Video i palermitani Luì e Sofì con la nuova serie ''Me Contro Te - La famiglia reale''

Me Contro Te: La famiglia reale sarà la prima serie del celebre duo palermitano Luì e Sofì ed è in uscita su Prime Video il prossimo 30 settembre.

Pubblicata il: 19/07/2022

Me Contro Te - La Famiglia Reale con Luigi Calagna e Sofia Scalia pronti per una nuova avventura: vivere un breve periodo in un palazzo reale con una famiglia nobile per apprenderne le abitudini, la cultura e le tradizioni.

Durante il soggiorno impareranno le buone maniere grazie Madame Cornelia, l’arcigna e severa governante, e Bruno, il simpatico e bonario maggiordomo di famiglia e tuttofare della casa.

Assieme a loro i tre nipoti della regina: i gemelli Divina e Tronaldo, abituati alla vita agiata e borghese di corte ed Emma, ribelle e insofferente a tutto ciò che è etichetta, buone maniere e tradizione. Alla fine, i ragazzi scoprono il vero motivo della loro permanenza nella reggia: la regina li ha voluti lì per far conoscere ai nipoti la semplicità e la genuinità della vita di due persone normali. Prodotto da Colorado Film Production, Warner Bros., e Me Contro Te, la serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 30 settembre 2022.

