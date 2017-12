scandalo molestie

Scandalo molestie, Angela Lansbury: ''La colpa è anche delle donne''

Sugli scandali sessuali che stanno travolgendo Hollywood è una voce fuori dal coro quella di Angela Lansbury.

Sugli scandali sessuali che stanno travolgendo Hollywood è una voce fuori dal coro quella di Angela Lansbury. L'attrice 92enne, famosa per la serie tv "La signora in giallo", ha infatti accusato le vittime di provocare i propri aguzzini. "Le donne dovrebbero prendersi parte della colpa" ha dichiarato durante un'intervista a Radio Times, aggiungendo che le molestie sono una diretta conseguenza dei look attraenti sfoggiati dalle sue colleghe.

Lo scandalo negli ultimi mesi ha coinvolto alcune delle personalità di spicco dello showbiz americano, fra cui Harvey Weinstein, Louis C.K., Kevin Spacey e il Ceo degli studi Disney-Pixar John Lasseter. Niente di nuovo secondo l'attrice: "Dobbiamo ammettere che, da tempo immemorabile, le donne fanno di tutto per sembrare attraenti, e tutto ciò ci si è ritorto contro. Donne, qualche volta dobbiamo prenderci la colpa" La Lansbury ha però sottolineato come sia "terribile che le donne non possano rendersi attraenti senza rischiare di essere molestate o essere stuprate. Le donne dovrebbero metterlo in conto? No, e non ci sono scuse per quanto accaduto".

Un pensiero che lascia allibiti, soprattutto perché proviene proprio da una donna. Come può l’abbigliamento essere una colpa per le molesti e le violenze subite? È purtroppo un pensiero ricorrente nella nostra società che se una donna viene molestata dipende sicuramente da un atteggiamento provocatorio della vittima. Ma perché vestirsi in maniera appariscente è sinonimo di provocazione? Gli uomini non possono semplicemente contenere i propri istinti?

Sarebbe invece più opportuno puntare i riflettori sull’eccessiva imprudenza di alcune donne e ragazze che forse un po’ troppo incoscienti si fidano degli sconosciuti con tutte le terribili conseguenze che ne seguono. O è il caso di puntare i riflettori su tutte quelle ragazzine che sembrano non avere rispetto per se stesse e il proprio corpo mettendolo in mostra, soprattutto sui social, per poi essere presentate come delle vittime nel momento in cui foto hot scambiate con i coetanei cominciano a circolare anche in rete.

È importante poi fare una distinzione tra molestie, violenze e avances indesiderate perché conoscere la differenza eviterebbe problemi inutili e spesso inesistenti. Bisognerebbe distinguere tra le vere vittime e chi invece è solo in cerca di fama e notorietà cavalcando l’onda del momento. Ma che si tratti di violenze, di molestie o di avances ossessive, quello che va sempre e comunque sottolineato è che non è mai colpa della vittima. La donna in nessun modo è colpevole dell’atteggiamento scorretto dell’uomo: non è colpa del suo modo di vestire, dei suoi atteggiamenti o del suo carattere. L’unico colpevole della violenza è colui che la compie e non la sua vittima. Impariamo a comprendere che portare una minigonna, essere gentili e disponibili non significa provocare il violentatore. Una donna dovrebbe essere libera di vestire come vuole o di poter camminare per strada senza la paura di essere approcciata, o peggio ancora violentata, da un passante che si è sentito “provocato”.

È vero che le molestie nel mondo dello spettacolo sono sempre esistite ma questa non è una giustificazione per continuare a tacere. Anzi è il momento di far sentire la propria voce. Il caso Weinstein ha sicuramente risvegliato le coscienze collettive, dando forza a molte donne di denunciare gli abusi subiti. C’era paura a denunciare le violenze subite, ma la forza delle prime donne che si sono fatte avanti e hanno rotto il silenzio è stato uno stimolo per tutte le altre che nel corso degli anni avevano subito molestie, violenze e stupri.

Ma invece che avere solidarietà, queste donne si trovano davanti ad un muro di indifferenza e addirittura di accuse: “Perché non hanno denunciato prima?”, “Stanno denunciando adesso perché prima gli faceva comodo”, “Sono solo delle puttane che sicuramente non si sono tirate indietro davanti alle richieste di rapporti sessuali” o ancora “Le donne sono disposte a tutto pur di fare carriera”. Queste sono solo alcune delle frasi apparse sui social network contro le donne vittime di violenze da parte di registi o attori. E allora come possono queste donne già vittime di carnefici senza scrupoli trovare il coraggio di denunciare sapendo di venire anche attaccate da ominicchi e donnette che invece di mettersi nei loro panni le accusano di “frivolezza” e di accondiscendenza?

Questi atteggiamenti di chiusura e di accusa verso le donne fanno rabbrividire, soprattutto quando sono le stesse donne ad accusarsi tra loro. Non c’è nessuna comprensione, nessuna compassione, è come se non riuscissero a mettersi dei panni di chi ha subito violenza.

