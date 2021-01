Scienziati Oms in Cina per scoprire origini del coronavirus: obiettivo missione non è accusare Pechino

Covid-19

Scienziati Oms in Cina per scoprire origini del coronavirus: obiettivo missione non č accusare Pechino

La missione dei ricercatori dell'Oms in Cina per scoprire le origini del coronavirus non ha l'obiettivo di 'puntare il dito'' contro Pechino ''in stile Trump''.

La missione dei ricercatori dell'Oms in Cina per scoprire le origini del coronavirus non ha l'obiettivo di "puntare il dito" contro Pechino "in stile Trump". Lo ha sottolineato uno degli scienziati dell'Agenzia dell'Onu, Fabian Leendertz, epidemiologo del Robert Koch Institut, che arriverà nel Paese giovedì assieme ad altri novi scienziati.

"Non si tratta di individuare la Cina come colpevole. Si tratta di ridurre il rischio. E i media potrebbero aiutarci evitando di accusare in stile Trump. Il nostro lavoro non è politico", ha detto il ricercatore parlando con il Guardian.

Fonte: Ansa

