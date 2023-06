Wagner-Russia

Scontro Wagner-Russia, Tajani: ''Italiani invitati alla prudenza''

''Al momento nessuna criticità per i connazionali in Russia'', scrive il ministro Antonio Tajani su Twitter.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/06/2023 - 10:16:53 Letto 819 volte

"Il ministero degli Esteri è in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Mosca. Al momento nessuna criticità per i connazionali in Russia, i quali sono stati invitati alla prudenza. Per informazioni questo è il numero di emergenza dell'Unita' di Crisi 0636225". Lo scrive il ministro Antonio Tajani su Twitter in merito agli ultimi sviluppi in Russia.

