Scuola, nel mondo ogni studente ha perso oltre 2 mesi di istruzione

I bambini e adolescenti di tutto il mondo hanno perso in media 74 giorni di istruzione ciascuno ad un anno dalla pandemia.

I bambini e adolescenti di tutto il mondo hanno perso in media 74 giorni di istruzione ciascuno ad un anno dalla pandemia, più di un terzo dell'anno scolastico medio globale di 190 giorni. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi da Save the Children, in occasione dell'anniversario della pandemia di Covid 19. A livello globale, si stima che 112 miliardi di giorni di istruzione siano stati persi complessivamente e che siano stati i bambini più poveri del mondo a essere colpiti in modo sproporzionato. Il dato è calcolato tra il 16 febbraio 2020 e il 2 febbraio 2021.

Un'analisi, condotta a livello internazionale dall'Organizzazione sui dati di 194 Paesi e diverse regioni, mostra che i minori in America Latina, nei Caraibi e nell'Asia meridionale hanno perso quasi il triplo dell'istruzione dei coetanei dell'Europa occidentale.

