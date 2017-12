gossip

Dopo un anno e mezzo insieme Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati.

Dopo un anno e mezzo insieme Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati. Secondo le indiscrezioni del settimanale “Chi”, la loro love story è giunta al capolinea ed è stata lei a prendere la decisione definitiva. A nulla è servita l'estate trascorsa insieme ad Ibiza.

"Eppure le premesse c'erano tutte - scrive la rivista - Due mesi di vacanza, le famiglie unite, i divertimenti, il mare, il tramonto, la passione e qualche scenata di gelosia (a causa di De Martino) avevano comunque rafforzato la storia. Ma il rientro a Milano, al quotidiano, ha fatto capire a Belen che la realtà era ben diversa". Secondo “Chi”, lui le ha provate tutte per salvare la loro storia d'amore ma la showgirl "non se la sentiva di iniziare una nuova vita a due sotto lo stesso tetto". "L'unico amore che riesce a donare in questo momento - spiega il settimanale - è solo e unicamente per suo figlio Santiago. Con buona pace di Iannone, che dovrà farsene una ragione".

