Selfie mortali: ogni anno perdono la vita 170 persone

Si chiama Wang l'ultima vittima di un selfie mortale.

Si chiama Wang l’ultima vittima di un selfie mortale. Il 26enne cinese, star del web è volato giù da un grattacielo in diretta sui social. Bravate che sfidano ogni limite, o semplici distrazioni, come nel caso di una mamma inglese che stava scattando una foto di una pedalata, ha perso l'equilibrio e ha battuto la testa. Sono 170 i morti ogni anno per un selfie: a calcolarlo è l'università Carnegie Mellon, in Pennsylvania. In India, nel 2016, sono stati 76; seguono, per numero di autoscatti letali, Pakistan, Usa e Russia.

Selfie a centinaia di metri di altezza, appesi ad un cornicione, ma anche sui binari del treno, aspettando l'ultimo secondo per saltare via. In Italia sono aumentati del 63% gli incidenti ferroviari mortali. Brividi estremi o momenti di gioia: condividerli sui social ad ogni costo, anche della vita.

