Lucarelli vs Hunziker

Selvaggia Lucarelli contro Michelle Hunziker: ''Cattivo esempio, dal parrucchiere senza mascherina''

Lucarelli accusa la Hunziker di dare il cattivo esempio ai suoi 4,8 milioni di followers, non indossando la mascherina dal parrucchiere.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/09/2020 - 16:51:48 Letto 378 volte

Michelle Hunziker, "4,8 milioni di followers su Instagram", va dal parrucchiere che "non porta la mascherina, esattamente come lei, cosa che chi trucca e pettina dovrebbe fare", ma "la cosa più incredibile è che lui si infila una forcina in bocca per aprirla e poi gliela mette in testa come se niente fosse". Selvaggia Lucarelli contro Michelle Hunziker: la giornalista pubblica, sulle sue stories di Instagram, un articolo in cui attacca la showgirl per i suoi comportamenti 'disinvolti' nel mettere in pratica le misure anti Covid.

"Nelle sue storie di oggi, tra uno spot al solito integratore e un imperdibile sondaggio a tema 'Mi devo tagliare i capelli?', ha caricato un video in cui si mostra mentre un 'parrucchiere' le sistema i capelli - spiega Lucarelli -. Il parrucchiere in realtà è Danti, 113mila followers, rapper, produttore ed ex collaboratore di Fabio Rovazzi nonché fidanzato di Nina Zilli", scrive Selvaggia. Che conclude il suo post con un eloquente: "Ma perché?".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!