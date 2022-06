''Sensibile all'estate'' il nuovo singolo di Jovanotti

musica

''Sensibile all’estate'' è il nuovo brano di Jovanotti.

Pubblicata il: 21/06/2022

"Sensibile all’estate" è il nuovo brano di Jovanotti uscito oggi, 21 giugno, e che entrerà a far parte del Disco del Sole, l’opera aperta dell’artista che si arricchisce via via di nuove canzoni in digitale e che vedrà la sua forma definitiva solo con la pubblicazione fisica, prevista entro fine anno.

Il nuovo pezzo è stato prodotto da Sixpm, proprio come l’ultimo singolo di Lorenzo “I love you baby”, e uscirà proprio nel primo giorno d’estate in perfetta coerenza con il titolo.





