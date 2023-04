separazione Totti-Blasi

Separazione Blasi-Totti, Francesco paga: lascia a Ilary la villa dell'Eur e 12.500 euro al mese

Per il mantenimento dei figli Francesco Totti dovrà versare 12.500 euro al mese, dividerà con Ilary Blasi al 50% le spese straordinarie.

Novità nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il giudice ha emesso il primo provvedimento provvisorio riguardante Cristian, Chanel e Isabel Totti. Ha stabilito l’affidamento condiviso tra i due ex, ma il padre dovrà versare 12.500 euro al mese per il mantenimento dei ragazzi, al 50% le spese straordinarie e per il 75% dovrà provvedere a quelle scolastiche. La villa all’Eur resta alla conduttrice che ci vivrà con i figli.

Il giudice ha stabilito per l’affido condiviso tra i due ex: Cristian e Chanel si alterneranno tra la villa all’Eur, che va alla Blasi, e l’appartamento di Totti (dove vive con Noemi Bocchi), mentre la piccola Isabel vivrà con la madre e starà con il padre secondo un calendario prestabilito.

Per il mantenimento dei figli Francesco Totti dovrà versare 12.500 euro al mese, dividerà con Ilary Blasi al 50% le spese straordinarie (viaggi, tempo libero, cure mediche…), sborserà il 75% di quelle scolastiche. In realtà la conduttrice tv ne aveva chiesti 24mila con l’accollo all’ex marito di tutte quelle straordinarie, ma il giudice ha stabilito fossero congrue appena più della metà. In realtà, si legge online che lo sportivo su consiglio di Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma, volesse arrivare a 6mila.

La grande contesa, oltre alla questione figli, era la villa all’Eur. Francesco Totti non avrebbe voluto lasciarla alla ex, Ilary Blasi intanto ha già cambiato le chiavi della serratura. La decisione del tribunale stabilisce che la casa da 1500 metri quadrati è assegnata alla Blasi dove ci vivrà con i ragazzi.

