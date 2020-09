cinema

Serena Rossi, presto su Rai1 con Mina Settembre

Tra i tanti nuovi progetti fra cinema e tv, sarą di nuovo protagonista su Rai1 con la serie Mina Settembre.

Serena Rossi anticipa che tra i tanti nuovi progetti fra cinema e tv, sarà di nuovo protagonista su Rai1 con la serie Mina Settembre, di cui sono ripartite le riprese a luglio dopo i mesi di stop per il lockdown, l'interprete di Io sono mia si cala nei panni di un'assistente sociale, sempre pronta a prendersi carico di tanti casi nel consultorio dove lavora, nel Rione Sanità di Napoli. Un ruolo "in cui tiro fuori tutta la mia napoletanità" spiega. La serie, diretta da Tiziana Aristarco, è nata da 'Dodici rose a settembre' di Maurizio Giovanni. Nel cast, fra gli altri, anche Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Marina Confalone e Nando Paone.

Tra i ruoli che non dimentica, c'è quello di Mia Martini nel film tv Io sono Mia: "Da parte mia all'inizio c'è stata paura, ma poi ha prevalso la voglia di gridare e raccontare la sua storia". Tra i ricordi più belli, il primo incontro con Loredana Berté alla première a Milano: "Avevo la tachicardia, immaginavo che se non le fosse piaciuto me l'avrebbe detto davanti a tutti. Invece è venuta verso di me e mi ha abbracciato. Io sono scoppiata a piangere, ovviamente, e lei mi ha detto 'si vede che le hai voluto molto bene'. E' la cosa più bella che potesse dirmi sua sorella". Tra gli obiettivi raggiunti, anche l'essere entrata nella famiglia Disney come voce italiana di Anna, nella saga di Frozen.

