Si è alzato il sipario sulla 72/a edizione del festival di Sanremo: Ornella Muti e l'omaggio al cinema, show dei Maneskin e Fiorello

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2022 si sono esibiti i primi 12 big in gara (in totale i cantanti sono 25).

"O è l'età, dato che sto per compiere 60 anni, oppure è la presenza del pubblico: ci siete mancati tantissimo. Bentornati", ha detto il conduttore e direttore artistico dando il via alla manifestazione.

Abito lungo-bianco argento, una pioggia di ricami e cristalli swarovski, la scollatura senza spalline, Ornella Muti scende per la prima volta le scale dell'Ariston: è lei la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo. "La discesa era difficile, se puoi però la rifaccio", dice ad Amadeus. "Sei stata bravissima", la rassicura il direttore artistico.

"Mi siete mancati, sono la vostra terza dose, sono il booster dell'intrattenimento": Fiorello entra in scena dall'esterno dell'Ariston brandendo un termometro con cui misura la febbre agli spettatori, e fa immediatamente quello che gli riesce meglio, lo scaldapubblico e ironizza sull'amico Amadeus stalkerizzatore che lo ha marcato stretto per riaverlo all'Ariston. "Non ti voglio vedere più, se non al funerale", scherza lo showman. "Mi sento un po' Mattarella: neanche lui voleva tornare, aveva fatto i suoi piani, voleva fare The Voice Senior", scherza Fiorello sul palco dell'Ariston e poi chiama l'applauso per il presidente della Repubblica. Fiorello ironizza anche su Draghi: "Ci voleva andare al Quirinale, aveva già preparato il discorso di fine anno a banche unificate".

Da Vedrai vedrai a Disperato, da Com'è triste Venezia a Perdere l'amore: il medley di 'brani tristi' cantati a ritmo travolgente da Fiorello con la complicità della perfetta spalla Amadeus travolge l'Ariston. "E' un periodo molto triste ma la tristezza va combattuta: c'è tristezza? E uno fa buonumore. Ci sono le canzoni tristissime? E uno le canta in maniera allegra", è la ricetta dello showman, che coinvolge anche Amadeus e Stefano Coletta, direttore di Rai1, in un "bacio beneaugurante" con tanto di mascherina Ffp2 e labbra posticce, citazione del bacio che tempo fa stampò sulla bocca dell'allora direttore di Rai1 Fabrizio Del Noce. Gag di Fiorello sui no vax: alza il braccio, dice di sentire dolore e sottolinea: "Attenzione, è il vaccino, sono i poteri forti, è il grafene...".

Ogni promessa è debito. E così Amadeus esce dall'Ariston per andare a prendere i Maneskin in albergo, come gli aveva detto convincendoli a tornare al festival dopo la vittoria dell'anno scorso. Guidando una golf car elettrica, Ama, vestito da chauffeur, ha portato i ragazzi in teatro guidando per le strade di Sanremo. La prima standing ovation di questa edizione del festival l'Ariston la tributa proprio ai Maneskin. La band romana che dopo la vittoria di undici mesi fa è andata alla conquista del mondo ha riproposto Zitti e Buoni, con la quale hanno anche vinto l'Eurovision Song Contest. "A noi sembra l'altro ieri di essere stati su questo palco. È bellissimo, questa accoglienza è meravigliosa e lo rende ancora più speciale", ha detto Damiano a nome di tutta la band.

Si commuove Damiano, il frontman dei Maneskin, alla fine della seconda uscita del gruppo. Il cantante, dopo aver cantato il brano 'Coraline' e aver ricevuto il tributo del pubblico, si commuove fino alle lacrime. Amadeus lo applaude e lo abbraccia.

Una carrellata degli attori e registi con cui ha lavorato in 50 anni di carriera e oltre 200 film: è l'omaggio al cinema che Ornella Muti fa sul palco dell'Ariston. Sullo sfondo scorrono i volti, "Ugo Tognazzi sapeva che ero timida, spaventata, mi ha fatto da fratello maggiore, era molto ironico, generoso, divertente, cucinava per tutta la troupe"; Alberto Sordi "allegro, simpatico, ironico, stare con lui era come stare con uno di noi"; Paolo Villaggio "favoloso, molto intelligente, spiritoso, anche molto cinico"; Massimo Troisi "aveva fame di vita, era come se avesse un tempo che sapeva poteva scadere da un momento all'altro". E poi Tony Musante, "sospettoso", Alain Delon, "bello", Gerard Depardieu, "un vortice", Sylvester Stallone, "unico", Francesco Nuti, "un ragazzo molto semplice, legato alle sue radici, lo saluto con tanto amore". E poi l'appello dell'attrice: "Mi raccomando, andate a cinema, a teatro, ci regalano emozione e magia".

Questa la classifica provvisoria, sulla base del voto della sala stampa (un terzo per la carta stampata, un terzo per il web e un terzo per le radio) alla fine della serata di apertura del festival di Sanremo, durante la quale si sono esibiti i primi dodici cantanti in gara: Mahmood & Blanco, La Rappresentante di Lista, Dargen D'Amico, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Noemi, Michel Bravi, Rkomi, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Giusy Ferreri, Yuman, Ana Mena.

