Sicurezza alimentare, Meloni: ''Non consentiremo a Putin di usare cibo come arma''

Nella guerra in Ucraina, per Giorgia Meloni, è centrale il tema della sicurezza alimentare.

"Non dobbiamo consentire - ha detto infatti il presidente del Consiglio nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo - che Putin utilizzi la carenza di cibo come arma contro l'Europa, come già sta facendo con il gas e il petrolio".

