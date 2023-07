musica

Silvia Salemi torna con il brano ''Faro di notte'': da domani in radio e in digitale

Il brano è caratterizzato da sonorità estive e racconta dell'importanza di ritrovare un riferimento, anche nei momenti più difficili e nelle situazioni più impervie, attraverso una luce che ti indica la strada anche nelle notti più buie.

Proseguono i festeggiamenti dei 25 anni di “A casa di Luca”, canzone presentata per la prima volta al Festival di Sanremo del 1997 e vincitrice del Premio della critica per il miglior testo, e Silvia Salemi torna sulle scene con “Faro di Notte” (Dischi dei Sognatori/ Noise Symphony srls), il nuovo brano da domani, venerdì 14 luglio, in radio e disponibile in digitale.

«“Faro di Notte” si differenzia dai miei lavori precedenti perché non va alla ricerca obbligata di lanciare un messaggio poetico e cantautorale a chi la ascolta – afferma Silvia Salemi – È una canzone che vuole semplicemente essere figlia del suo tempo, cantata con una modalità espressiva vocale più attuale e, quindi, con l’utilizzo di una serie di tecniche vocali differenti da quelle usate in passato. Il tutto senza piegarsi per forza alle mode e alle tendenze. L’unico obiettivo è quello di dimostrare che la musica non crea confini entro cui stare, ma è di tutti e per tutti».

“Faro di notte”, prodotto da Francesco Tosoni, è frutto dell’incontro di più autori che hanno lavorato insieme alla stesura del testo e che sono Davide Autorino, Ivan Amatucci, Silvia Salemi e Marco Rettani.

Silvia Salemi è una cantautrice, conduttrice televisiva e radiofonica e scrittrice. Nel 1995 vince il Festival di Castrocaro con il brano “Con questo sentimento” e da quel momento non si ferma più, partecipando, prima nella sezione Nuove Proposte e poi da Big, a quattro edizioni del Festival di Sanremo dove nel 1997 viene premiata dalla critica, e al Festivalbar del 1998. Alla carriera di cantautrice affianca un percorso da conduttrice radiofonica su Rai Radio 2, percorso ormai consolidato che la vede quotidianamente ai microfoni di Rai Isoradio Rai Radio 2. Dopo una pausa dalla musica, torna sulle scene discografiche nel 2017 e contemporaneamente pubblica il suo primo romanzo autobiografico, “La voce nel cassetto”. Nel 2017 è alla conduzione di “Piccole luci” su Rete 4 e conduce la rubrica “A casa di Silvia” all’interno del programma “La vita in diretta Estate” su Rai 1. Nel 2019 è a teatro con Giuseppe Zeno con “Non si uccidono così anche i cavalli” e partecipa ad “Ora o mai più”, la trasmissione di Rai 1 condotta da Amadeus dove presenta il singolo “Era Digitale”. Nel 2020 pubblica il singolo “Chagall” a cui seguono “I Sogni Nelle Tasche” nel 2021 e “Noi contro di Noi” nel 2022, scritto insieme a Matteo Faustini e Marco Rettani.

