Berlusconi ricoverato

Silvio Berlusconi ricoverato da lunedì mattina

Silvio Berlusconi ''è ospedalizzato per problematiche di salute'', lo ha spiegato il suo legale all'inizio dell'udienza del processo Ruby Ter.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/03/2021 - 10:32:29 Letto 397 volte

"Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato". Lo ha detto all'inizio dell'udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano l'avvocato Federico Cecconi, non aggiungendo altri dettagli.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!