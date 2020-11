musica

S'intitola ''September'', il duetto inedito di Sting e Zucchero

September, il duetto speciale di Sting & Zucchero arriva in radio e negli store digitali il 27 novembre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/11/2020 - 10:53:17 Letto 397 volte

S'intitola September, il duetto speciale di Sting & Zucchero che arriva in radio e negli store digitali il 27 novembre e anticipa il progetto "D.O.C. Deluxe" di Zucchero "Sugar" Fornaciari in uscita l'11 dicembre già in pre-order.

"D.O.C. Deluxe" contiene tutte le canzoni di "D.O.C." e 6 nuove canzoni, tra cui "September", inedito che anticipa anche il disco "Duets" di Sting in uscita il 19 marzo.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!