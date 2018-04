Sky-Mediaset

Sky-Mediaset, accordo storico: ecco cosa cambia per gli abbonati

Grosse novità per quanto riguarda Sky e Mediaset, le due più grandi emittenti che operano nel settore televisivo italiano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2018 - 17:24:31 Letto 692 volte

I due più importanti gruppi televisivi, Sky e Mediaset, per anni ostili, hanno siglato la pace con lo scambio di un pacchetto di canali tra satellitare e digitale terrestre.

Ecco cosa cambia per gli abbonati con lo scambio di contenuti. Mediaset Premium allarga la copertura dei propri canali di cinema e serie tv rendendoli visibili anche per tutti i clienti della piattaforma satellitare del gruppo di Murdoch. Sky Italia aumenta l’offerta di contenuti per i propri abbonati e sbarca anche sul digitale terrestre. Tutto questo accadrà entro la prossima estate: gli abbonati Sky potranno vedere sulla tv satellitare, senza costi aggiuntivi, anche nove canali oggi inclusi nell’offerta Mediaset Premium, ovvero quelli dedicati alle serie tv (Premium Joi, Premium Stories, Premium Crime e Premium Action) e al cinema (Premium Cinema, Premium Cinema +24, Premium Cinema Energy, Premium Cinema Emotion, Premium Cinema Comedy), questi ultimi disponibili solo a chi ha anche il pacchetto cinema. Contestualmente Sky lancerà anche una nuova offerta di canali sul digitale terrestre, sfruttando le frequenze di una società di Mediaset, Ei Towers: il nuovo pacchetto includerà i nove canali succitati, una selezione di canali Sky e Fox (c’è chi parla di due canali creati ad hoc, chi di quattro canali fra cui Sky Uno, Fox, National Geographic e un altro da definire) e con la possibilità di includere alcuni eventi sportivi ora esclusivi dalla pay tv di Murdoch.

La notizia ha fatto il giro d’Europa, e intanto quest’accordo commerciale con Sky fa volare Mediaset in Borsa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!