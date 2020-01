cinema

Sofi e Lui di Partinico battono Checco Zalone negli incassi al botteghino

La coppia di YouTuber di Partinico, Sofi e Lui, è riuscita a battere Checco Zalone al cinema.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/01/2020 - 14:53:04 Letto 383 volte

Sofi e Lui battono Checco Zalone al cinema. La coppia di YouTuber di Partinico è riuscita, al loro primo weekend di programmazione nazionale di “Me contro te Il film – La vedetta del Signor S”, a battere “Tolo Tolo” negli incassi. Un risultato quasi sei volte superiore per i fidanzatini di Partinico amati dai bambini, che in tre giorni hanno incassato quasi cinque milioni e mezzo di euro, contro gli 800 mila euro di Zalone, e oltre 357 mila biglietti staccati.

Diventa così un caso da manuale il percorso mediatico di Sofia Scalìa e Luigi Calagna, sulla carta due studenti universitari, a loro dire «momentaneamente in pausa», che partendo da una stanzetta di una casa nelle campagne di Partinico, sono riusciti a conquistare prima il Web con quasi 5 milioni di follower, poi l’interesse della Disney e ora il cinema.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!