Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli su Instagram: ''Torno al GfVip perché per me è un momento delicato''

La Bruganelli sta anche facendo le ''prove di seduta'' e su Instagram, in una sessione di domande da parte dei suoi follower, ha deciso di spiegare perché tornerà al reality.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/08/2022 - 09:00:00 Letto 659 volte

L'estate è nel pieno ed è ancora tempo di vacanze ma Sonia Bruganelli è già proiettata alla nuova edizione del "Grande Fratello Vip" che prenderà il via a settembre e che la vedrà ancora nel ruolo di opinionista. La Bruganelli sta anche facendo le "prove di seduta" e su Instagram, in una sessione di domande da parte dei suoi follower, ha deciso di spiegare perché tornerà al reality. "La proposta è arrivata in un momento molto delicato per me - dice - e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta".

Sonia Bruganelli è una donna che va per la sua strada e sembra quasi aliena da certe dinamiche della televisione. Per questo qualcuno si è stupito della decisione di tornare a rivestire i panni di opinionista al GfVip, tanto più che l'anno scorso aveva affermato che sarebbe stata per la prima e unica volta. Ma per la Bruganelli è un momento personale particolare e ha visto questa nuova esperienza come un'occasione importante. "E' stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento - ha detto rispondendo a un follower - e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi".

Dopo le scintille con Adriana Volpe della scorsa edizione, quest'anno Sonia avrà accanto una compagna diversa come opinionista, Orietta Berti. E nel rispondere a una follower la Bruganelli non perde l'occasione per una frecciatina all'ex collega. "Sarà più bacchettona Orietta Berti di Adriana?" le chiede uno e lei risponde "Non credo. Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco". Come a dire che la Volpe invece...

Non sono mancate le domande più particolari, da chi le ha chiesto se si sia mai messa in topless o se porti il perizoma. E poi qualcosa sulla vita privata e sul suo rapporto con Bonolis. "Ma con Paolo siete ancora una coppia?" chiede un follower e la risposta della Bruganelli è chiara: "Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Sonia Bruganelli

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!