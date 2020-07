Sopracciglia perfette

Sopracciglia perfette anche d'estate? Si può, ecco cosa fare

di Nuccia Tramuto | Pubblicata il: 21/07/2020 - 11:47:11 Letto 5154 volte

Sopracciglia “perfette”, il sogno di tutte le donne in ogni stagione, ma soprattutto d'estate. Voglia di docce, di mare, di serate all'aperto fino a tardi in bella compagnia, sfoggiando un look impeccabile a qualunque ora e in qualunque circostanza.

Come conciliare, allora, i nostri desideri con la realtà di sopracciglia inadeguate che, anche se corrette sapientemente con la matita, dopo tanto tempo sottratto davanti allo specchio, sono pronte a tradirci nei momenti meno opportuni?

In questi casi il trucco semi e permanente ci viene incontro, offrendoci la possibilità di correggere parzialmente o integralmente le sopracciglia.

La tecnica più o meno duratura, con penna manuale o elettrica, con effetto naturale tridimensionale (a pelo) o compatto, senza rasatura, cioè mantenendo il maggior numero possibile di peli propri, ci renderà finalmente impeccabili 24 ore su 24, anche senza altro trucco, senza più tradirci e con notevole risparmio di tempo .... per la felicità nostra e di chi “ci sta aspettando!”. Tutto sulle sopracciglia e molto altro ancora … su www.sopracciglia.net.



