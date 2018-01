chiesa

Ha sospeso il segno della pace, durante le normali celebrazioni liturgiche, una diocesi dell’Irlanda del Nord, per limitare i danni dell’influenza.

La notizia riportata dal "The Guardian", dove il vescovo Noel Treanor ha spiegato che "avendo ricevuto indicazioni mediche riguardo il crescente rischio dell'influenza australiana, la diocesi di Down and Connor ha deciso di riattivare le misure attuate dalla diocesi per l'influenza suina del 2009".

Diversi decessi in più parti del mondo causati dall’influenza, in Australia, ad esempio, sono morte 72 persone, il virus H3N2 sta mettendo a dura prova il servizio sanitario britannico, che per occuparsi dell'epidemia di influenza ha dovuto rinviare migliaia di interventi di routine già programmati.

