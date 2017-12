ryanair

Sottopagati e sfruttati: ''Ryanair come la Corea del Nord''

Sottopagati e sfruttati con turni massacranti spesso pagati solo in parte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/12/2017 - 17:29:35 Letto 488 volte

Sottopagati e sfruttati con turni massacranti spesso pagati solo in parte. "Era come una piccola Corea del Nord", dice un ex dipendente della Ryanair che accusa la compagnia aerea di "schiavitù moderna": "Dovrebbero vergognarsi", aggiunge.

Sono mesi che la compagnia aerea irlandese si trova al centro di aspre critiche da parte dei dipendenti. L'ultima in ordine di tempo è la lettera inviata ai piloti italiani Ryanair, e fatta circolare sui social, in cui li “invitava” a non aderire allo sciopero pena "la perdita di futuri aumenti in busta paga, trasferimenti ed eventuali promozioni".

Dozzine di assistenti di volo hanno contattato il “Daily Mail” per raccontare come siano "sfruttati in modo spietato" dalla compagnia aerea low cost, per descrivere le condizioni di lavoro estenuanti e le tattiche utilizzate per far sì che i passeggeri acquistino il più possibile durante i voli, come ad esempio tenerli svegli con luci e annunci rumorosi. Qualcuno ha rivelato come un giorno abbia lavorato otto ore ma di essere pagato solo per due. Un altro di aver guadagnato meno di 500 sterline (quindi poco più di 550 euro) in un mese. E ancora c'è chi dice di essere stato pagato 3,75 sterline all'ora (meno della metà del salario minimo). Alcuni membri dello staff affermano di essere stati minacciati di essere trasferiti se non avessero venduto abbastanza. Una hostess è stata informata che sarebbe stata trasferita nel suo paese natale per stare con sua figlia solo se avesse venduto più patatine.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!