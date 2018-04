Violenza sessuale

Spagna, fu abuso e non stupro: ridotta condanna a 5 giovani. Proteste in tutto il paese

Condanna ridotta a 9 anni invece dei 20 anni chiesti dall'accusa, per il giudice assenza di palese violenza. I fatti risalgono al 2016

L’avevano portata nell’androne di una casa durante la festa di San Fermin a Pamplona, nel 2016, dove in cinque avevano avuto con lei rapporti sessuali, filmandola col cellulare. Oggi la 18enne madrilena vittima della “manada”, come si definiva su WhatsApp il “branco” dei cinque giovani sivigliani, si è vista negare da un giudice un barlume di rivalsa sui suoi aggressori.

Condannati a 9 anni invece dei 20 chiesti dall’accusa, in quanto il reato perpetrato non sarebbe stupro ma abuso. Per il giudice, a fare la differenza sarebbe l’assenza di palese violenza ai danni della giovane, che dalle prove video acquisite dai cellulari dei ragazzi non manifesterebbe atteggiamenti di ribellione.

La sentenza ha lasciato sconcertati gli spagnoli, che hanno organizzato raduni e proteste in più città del paese, lamentando un insopportabile senso di ingiustizia. “Se non lotti contro 5 bruti non ti stanno violentando: vergogna e schifo” ha protestato su Twitter il leader di Podemos Pablo Iglesias, incarnando il diffuso sentimento di protesta.

I cinque imputati sono detenuti dal 2016, e sono stati condannati anche ad un risarcimento di 50 mila euro nei confronti della vittima. Sia i legali della giovane che degli imputati hanno dichiarato che si appelleranno contro il verdetto.

La condena a La Manada sólo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a 5 matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 26 aprile 2018

