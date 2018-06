sparatoria

Sparatoria nella sede di un giornale nel Maryland, 5 morti

Sono cinque i morti e due i feriti nella sparatoria avvenuta ad Annapolis nella redazione della Capital Gazette.

Pubblicata il: 29/06/2018

Sono cinque i morti e due i feriti nella sparatoria avvenuta ad Annapolis nella redazione della Capital Gazette, un quotidiano locale del Maryland. L'autore della strage, il 38enne Jarrod Ramos, aveva citato il quotidiano in tribunale, ma aveva perso nel 2015.

La sparatoria è iniziata poco dopo le tre di ieri pomeriggio. Armato con un fucile da caccia e bombe fumogene, Ramos ha fatto irruzione in redazione sparando attraverso la porta a vetri. "Non c'è niente di più terrificante che sentire gli spari mentre sei nascosto sotto la scrivania e poi sentire il rumore della ricarica dell'arma", ha raccontato su twitter il reporter Phil Davis, sopravvissuto alla strage. In un breve reportage pubblicato 45 minuti dopo la sparatoria sul sito del quotidiano, il giornalista ha poi parlato di una scena da "zona di guerra" e di una situazione "che mi sarà difficile descrivere per un po'". La polizia, giunta rapidamente sul posto, ha arrestato il killer, che si era nascosto sotto una scrivania. Gli agenti hanno evacuato l'edificio dove si trovavano circa 170 persone, impiegate anche in altre società.

Nel 2011 Ramos, allora impiegato presso l'ufficio federale di statistica, si era dichiarato colpevole in tribunale dopo che una ex compagna di scuola del liceo lo aveva denunciato per stalking. Il giornalista del Capital Gazettem Erica Hartley, aveva scritto un pezzo su questa storia, intervistando l’ex di Ramos, che aveva raccontato di essere stata perseguitata. Ramos si era sentito preso di mira e nel 2012 aveva fatto causa per diffamazione contro il giornalista e il direttore del quotidiano, Tom Marquardt. Ramos aveva però perso, anche in appello nel 2015.

