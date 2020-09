rifiuti

Spaventosa discarica accanto alla stazione metropolitana Imperatore Federico *SEGNALAZIONE*

L'Associazione Comitati Civici Palermo segnala una discarica accanto alla stazione della metropolitana di via Imperatore Federico.

28/09/2020

“Spaventosa la discarica, che ormai possiamo definire storica, di via Imperatore Federico. Ai soliti mobili e poltrone adesso si sono aggiunti enormi tubi e sfabbricidi vari. Alle nostre continue richieste di bonifica e sorveglianza il Comune, attraverso una dirigente Rap, ci comunica puntualmente di avere provveduto allo svuotamento dei cassonetti dell'indifferenziata.

I cassonetti dell'indifferenziata???? Forse è ignoranza, nel senso che ignorano, spero solo per distrazione, che quelli fotografati sono ingombranti, sfabbricidi, carta, plastica, vetro. Campane della differenziata lasciate stracolme per mesi, la montagna di ingombranti che ormai ha sommerso i marciapiedi a ridosso della fermata della metropolitana. Perfino la pensilina del bus è seppellita da tubi e materiale vario. Ma che città è mai questa? A due passi da piazza Don Bosco, di fronte a Villa Amarù, in un luogo che fino a poco tempo fa manteneva un certo decoro e che oggi è diventato ufficialmente una abituale discarica, con l'indifferenza di chi dovrebbe impedire questo scempio.”

Così nella nota il Presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo, Giovanni Moncada.

