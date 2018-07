spesa intelligente

Spesa, quando fermarsi al marchio è un errore: il risparmio non è nemico della qualità

Continuamente in offerta, poco noti e dai nomi stravaganti: dietro ai prodotti ''di concorrenza'' possono esserci grandi sorprese

Se ne parla almeno una volta a settimana, tra amici, parenti, colleghi, e ognuno ha un parere ogni volta diverso; non c'è mai (o quasi) un accordo, perché sono troppe le convinzioni e troppo poche le certezze; insomma, sembra quasi un'esagerazione, ma chi ha a che fare con la materia lo sa bene: fare la spesa è una delle pratiche più soggettive e personali dell'essere umano. Una delle questioni più affrontate è senz'altro l'eterno dilemma: risparmio o qualità? Ebbene, anche se non è una scienza esatta, forse è tempo di accantonare questa distinzione e andare oltre le etichette.

Tra le catene di supermercati più famose d'Italia figurano sia promotori della qualità come primo valore assoluto - in poche parole, addio al risparmio -, sia gruppi che hanno fatto del compromesso una forza imprescindibile. Compromesso a cui spesso però si guarda anche con diffidenza. Molti non si spiegano il motivo di tale zelo nel promuovere prodotti "che nessuno conosce", eppure basterebbe fare un piccolo passo in più per darsi la risposta. Il marchio sulla confezione conta, certo, ma il ruolo decisivo lo gioca il produttore. In questo caso la cosa più semplice da fare è cercare "tracce" dello stabilimento di produzione sull'etichetta e, in caso di sola menzione dell'indirizzo, cercare quest'ultimo su Google: così facendo potrete conoscere anche il nome del produttore. Realtà come ioleggoletichetta.it si battono affinché l'indicazione dello stabilimento di produzione sia protetta, per difendere il consumatore all'insegna della trasparenza.

Ma quali sono i marchi "nascosti" dietro ai prodotti cosiddetti di concorrenza? Leggendo le liste partecipative disponibili sul web, è facile notare che siano incredibilmente tanti. Poco male: significa maggiore scelta. Dalla carne al pesce, dal thé freddo ai prodotti per l'igiene personale, alcune scoperte sono sorprendenti: a volte i prodotti delle catene che puntano sulla convenienza sono in realtà opera degli stabilimenti di grandi, conosciutissimi marchi.

Prima Colazione:

Cereali

Il Muesli Alpicorn è prodoto da Venosta (Fuchs-cereals)

I Bran Stick Tre Mulini sono prodotti per Eurospin da Molino Nicoli S.p.A., via Locatelli 6, Costa di Mezzate (BG)

I Multi grain Tre Mulini sono prodotti da Molino Nicoli, via A. Locatelli, 6 - 24060 Costa di Mezzate (BG)

Le Gallette di Riso Sunny Nature sono prodotte per Eurospin da Fiorentini (stabilimento Strada del Francese,154 10156 Torino)

Orzo in cartone 450g Sunny Nature è prodotto da Pedon Spa Via del Progresso 32 Molvena (VI)

Tre Cereali Riso, Orzo, Farro in cartone 800g Delizie del Sole è prodotto da RISO GALLO, SpA. Via per Nicorvo 27038 ROBBIO (PV)

Riso Venere Integrale in cartone 500g Delizie del Sole è prodotto da RISO GALLO, SpA. Via per Nicorvo 27038 ROBBIO (PV)

Riso Fino Integrale Parboiled in cartone 1 kg Delizie del Sole è prodotto da RISO GALLO, SpA. Via per Nicorvo 27038 ROBBIO (PV)

Mais per pop corn Mister Sibamba 500g è prodotto da Pedon SpA - Via del Progresso 32 - 36060 Molvena (VI)

5 cereali Sunny Nature in carotne 450g è prodotto da Pedon SpA - Via del Progresso 32 - 36060 Molvena (VI)

Biscotti

I biscotti Sbarazzini tipo Pavesini sono prodotti da Biscottificio BurOvo, Via Silvio Pellico, 7 - 28066 Galliate (NO)

I Biscotti Novellini Dolciando&Dolciando sono prodoti da Baroni Biscotti S.p.A. di Albaredo d'Adige (VR) e da Campiello Biscotti, Via Vittorio Veneto 65 Cavallermaggiore (CN)

I Biscotti Buon Mattino sono prodotti da Colussi

I Biscotti ai Cereali Dolciando&Dolciando sono prodoti da Montebovi Torino, Via Bornaresio 13/15 - Loc. San Bernardo di Carmagnola(TO)

I Biscotti ai Cereali con crema allo yogurt Dolciando&Dolciando sono prodoti da BISCUITS BOUVARD Route de cholet – BP 115, Chemille, 49120 St Georges des Gardes, Francia.

I Biscotti Digestive sono prodotti da [1]Galletas Gullón, Ctra BURGOS KM1, 5 - Aguilar de Campoo, Palencia, Spagna

I Biscotti Krumiri sono prodotti da Bistefani

I Biscottini con ripieno di crema al cacao Dolciando&Dolciando sono prodotti da Vicenzi via Forte Garofolo, 1 San Giovanni Lupatoto (VR)

I Frollini con confettura di Mele Dolciando & Dolciando sono prodotti da Vicenzi via Forte Garofolo,1 San Giovanni Lupatoto (VR)

I frollini Le 8 frolle Dolciando & Dolciando sono prodotto Mr Day - Vincenzi Biscotti S.p.a.

I Frollini Dolciando & Dolciando "con Riso e Latte" e "Alla Panna" sono prodotti da Crich - Via Alcide de Gasperi, 11 - 31050 Zenson di Piave (TV)e da DECO industrie, 48124 San Michele Ravenna (RA) Via Braccesca 56,che produce anche per COOP, GS

I frollini con ripieno di mele Dolciando Dolciando sono prodotti nello stabilimento Baroni Biscotti spa di San Giovanni Lupatoto (VR)

I frollini con Panna Dolciando & Dolciando sono prodotti da Campiello Srl, nello stabilimento di Viale Vittorio Veneto 65 - 12030 Cavallermaggiore (CN)

I Torcetti Dolciando & Dolciando sono prodotti da Dolce Bon Via Cavour, 13894 Gaglianico (BI)

I frollini semplici Dolciando & Dolciando sono prodotti da Industria Dolciaria Abruzzese S.r.l.

Merendine

Le merendine tipo Buondì sono prodotte nella fabbrica nelloefani]] dove fanno i Buondì

Le merendine Ruotelle simili alle Girelle sono prodotte da Bistefani

le merendine farcite al miele Sono prodotte da FIORENTINI ALIMENTARI S.P.A.,Strada Del Francese, 156, Torino

Le merendine DOLCIANDO & DOLCIANDO sono prodotte da Balconi: farcitì, farciorange, farcibon, farciciok, farcimilk, merendine al cocco, rotolì

I Croissant Albicocca, Cacao e Crema pasticcera DOLCIANDO & DOLCIANDO sono prodotti da FBF (Bauli)

I Croissant con granelli di zucchero DOLCIANDO & DOLCIANDO sono prodotti da MOTTA, Via Cà Nove 3, San Martino Buon Albergo (Verona).

I Croissant Bigusto Cacao e Crema DOLCIANDO & DOLCIANDO sono prodotti ANTONELLI Group S.r.l. - Via Casilina km 37,500 - 00030 Labico (Roma)

I Fagottini al cioccolato Dolciando e Dolciando sono prodotti da Midi, Via Nettunese, Km 23.700, 04011 Aprilia Latina

I Panini al latte sono prodotti da Nuova Ruggeri , Via Legione Ceccopieri, 2. Cremona - Cremona (CR) - 26100. Lombardia.

I Panini con gocce di cioccolato sono prodotti da Nuova Ruggeri , Via Legione Ceccopieri, 2. Cremona - Cremona (CR) - 26100. Lombardia.

Le Fiorentine con marmellata di albicocca, le Sfogliatine e i Ventagli di sfoglia sono prodotti dalla Biancoforno Arte Pasticcera, nello stabilimento di Fornecette (PI).

Le Sfogliatine glassate, gli amaretti e i savoiardi DOLCIANDO & DOLCIANDO dal Forno Bonomi, [2] Loc. Vazzi 7, 37028 Roverè Veronese (VR) ITALY

I wafer sono prodotti da Baroni Biscotti S.p.A. di Albaredo d'Adige (VR)

Fette biscottate

Le fette biscottate tre mulini sono prodotte da Colussi

Confetture e Marmellate

La marmellata light della linea "FRUTTA NATURA" è prodotta nello stabilimento della MENZ&GASSER nello stabilimento di NOVALEDO (TN)e come recita la pagina ufficiale internet dell'azienda : Menz & Gasser produce per conto delle più importanti insegne della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata, dei Discount, della Pasticceria e dell’Industria, nazionale e internazionale.

Le polpe di frutta FRUTTA e NATURA vari gusti sono prodotte da Natura Nuova Bio, licenziataria di Almaverde Bio per polpe e omogeneizzati di frutta

Il miele millefiori Frutta e natura è prodotto da "Pianamiele"

Latte

Il latte uht Land 100% italiano intero e ps lt 1 in brik con tappo a vite è prodotto da 1) Parmalat nello stabilimento via Milano Collecchio(PR), 2) (P) Contrada Torrazze, Strada Comunale Blanco Primosole, Catania

Il latte uht Land parzialmente scremato può essere prodotto in 3 stabilimenti Parmalat : 1) Via Milano,1 Collecchio (PR) 2) Località Barbare-Zevio (VR) (P) Contrada Torrazze,Strada Comunale Blanco Primosole, Catania. Prodotto anche da Gmundner Molkerei (Austria). Sono anche presenti partite provenienti dalla Germania e da un altro produttore austriaco.

Il latte fresco microfiltrato Land è prodotto da Padania Alimenti s.r.l. (Latte èpiù http://www.epiulatte.com ) in via fermi 79 a Casalmaggiore provincia di Cremona

Il latte microfiltrato uht a lunga conservazione Pascoli Italiani, in brick da 1 litro con tappo, è prodotto da Sterilgarda nello stabilimento di Via Medole, 52, Castiglione delle Stiviere (MN)

Latte intero fresco Alta Qualità con marchio "Latte di Nepi" è prodotto dalla IPA srl in Via della Selciatella 27 01036 Nepi(VT)

Il Latte di Riso Bio Sunny Nature è preodotto da Riso Scotti, via Angelo Scotti, 2 - 27100 Pavia (PV)

Il latte di capra uht Land, parzialmente scremato, è prodotto dalla Arborea , strada 14 Est Bis, Arborea (OR)

Il latte "Amo Essere" senza lattosio (Pascoli Italiani) è prodotto dalla Parmalat in Via Milano,1 a Collecchio (Pr)

Caffè, Tè &Co

Caffè

Il Caffè "Don Jerez" (espresso e oro) è prodotto in viale Amendola 152, Bari da Saicaf

Il caffè decaffeinato "Don Jerez" è prodotto da 1)Saicaf viale Amendola 152, Bari 2) Gimoka Via delle Industrie 4/A - Andalo valtellino(SO) 3)Pellini - 2, Via I Maggio - Bussolengo - VR

Il Caffè "Don Jerez" Classico è prodotto da 1)Saicaf viale Amendola 152, Bari 2) Pellini - 2, Via I Maggio - Bussolengo - VR

Il Caffè "Don Jerez" 100% Arabica è prodotto da Saicaf viale Amendola 152, Bari

Il Caffè "Don Jerez" 100% Arabica in Barattolo è prodotto da Pellini - 2, Via I Maggio - Bussolengo - VR

Il Caffè "Don Jerez" Miscela Bar in grani è prodotto in viale Amendola 152, Bari da Saicaf

Il caffè classico "Espresso Italia" in grani è prodotto da Gimoka

Prodotti solubili

L'orzocaffè Eurospin è prodotto da Crastan

Il Caffè istantaneo Eurospin è prodotto da Ristora

Il cioccolato in polvere per il latte (simile a Nesquik) è prodotto nello stabilimento Ristora

Il The al limone e alla pesca sono prodotti nello stesso stabilimento della Ristora

Il caffé al ginseng in buste (confezione da 5) é prodotto da Crastan

Il cappuccino solubile da zuccherare Don Jerez è prodotto negli stessi stabilimenti dell'ORZO BIMBO da Crastan s.p.a. via maremmana 24, z.i. - Gello Pontedera (Pisa)

L'effervescente Blues è prodotto da Crastan

Purè di patate

Preparato per pure di patate in fiocchi TRE MULINI prodotto e confezionato da: MCCAIN ALIMENTAIRE SAS nello stabilimento 483 Rue Du Beau Marais 62400 Béthune Francia

Riso e pasta:

Riso

Il riso Basmati (confezione viola) Delizie del Sole è prodotto da Riso Scotti Via Angelo Scotti 2 27100 Pavia

Il riso Thaibonnet parboiled (confezione rossa) Delizie del Sole è prodotto da Riso Scotti Via Angelo Scotti 2 27100 Pavia

Il riso per risotti e anche quello per insalate (confezione nera e confezione verde) Delizie del Sole è prodotto da Riso Scotti Via Angelo Scotti 2 27100 Pavia

Il Riso alla Cantonese, in busta, confezione per 2 porzioni, F.I.R.M.A Italia è prodotto da F.I.R.M.A. ITALIA S.p.A,via Pavia, 38/40, 20053 Muggiò (MB)

Il riso superfino Arborio per risotti (confezione blu)è prodotto da Grandi Riso S.p.A. Via fronte Primo Tronco 20 44020 Pontelangorino (FE)

Il riso Delizie del Sole è ora prodotto da Grandi Riso S.p.A.

Il riso con 5 cereali è prodotto dalla Pedon

Il riso Delizie del Sole Superfino Roma per risotti e timballi (pacco rosso) è prodotto da La Curti S.r.l. che inscatola e commercializza con il marchio Curtiriso. Produce anche i marchi Antica Riseria Campiverdi, Riso Ornati, Pigino, Riso Rolo.

Pasta

La pasta Tre Mulini (formato speciale - Casareccia di Gragnano) è prodotta da Pastificio Liguori Via dei Pastai, Gragnano (NA)

La pasta Tre Mulini formato 500 gr e 1 kg, viene prodotta ad Enna (almeno in Sicilia ci sta questa) nella fabbrica che produce la pasta Ceccato e Agnesi e, inoltre, a Santa Venerina (CT) da Alberto Poiatti

La pasta Tre Mulini formato 1,5 kg è prodotta da Pasta di Sardegna F.lli Cellino,

La pasta all'uovo Tre Mulini è prodotta da Pastificio Andalini

La pasta tre Mulini secca tipo TAGLIATELLE è prodotta da PASTA ZARA via delle sabine muggia TS

La pasta secca Tre Mulini tipo Risone è prodotta in Area Industriale di Nola, Polvica di Nola (NA)

Le lasagne secche "TRE MULINI" prodotta in via Eugenio Montale 11 Casaleone (VR) da Pastificio CA' NOSTRA S.R.L

Pasta fresca & Surgelata

Gli Gnocchi di patate Tre Mulini da 1 kg sono prodotti da Grandi Pastai Italiani Negli stabilimenti di Correggio e San Martino in Rio (Reggio Emilia)

I tortellini al crudo e tortelloni con ricotta e spinaci TRE MULINI sono prodotti da Avesani

La pasta fresca tre mulini tipo CIUFFETTI e i TORTELLONI RICOTTA E SPINACI sono prodotti da ALIBERT via f.lli Bandiera 30 Preganziol

Sacchettini al formaggio - Portami Via - sono prodotti da Pastificio Bennati VIALE DEL LAVORO 18 - San Martino Buon Albergo - VR

I SACCHETTINI AL RADICCCHIO - Portami Via - sono prodotti da Armando De Angelis Pastificio Armando De Angelis Srl - Via Olanda, 2 - 37069 VILLAFRANCA (VR) [3]

La pasta fresca di semola TRE MULINI è prodotta da Pastificio Maffei

Cannelloni al Ragù - Portami Via -sono prodotti dalla Fratelli Beretta Fresco Prodotto e confezionato da Piatti Freschi Italia S.p.A.

La pasta surgelata ravioli al pomodoro, linguine allo scoglio e pennette al salmone, viene prodotta da Gelit srl sita in Via Ninfina km 2,700 Doganella di Ninfa

Olio aceto e condimenti:

Olio

L'Olio extravergine di oliva FRANTOIO LA ROCCA è prodotto da Castel del Chianti

Aceto

Aceto di vino bianco prodotto da L'Aretino Loc. Molin Bianco 50 - Arezzo

L'aceto balsamico di Modena IGP Invecchiato di Antica Acetaia è prodotto da Ponti (stabilimento via Prada 3, Vignola, MO)

ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P. - Antica Acetaia della Contrada - è prodotto da ACETIFICIO ARETINO S.l.r. loc. Molin Bianco, 50 - 52100 Arezzo (AR)[4]

Condimenti

Il pesto "Mastro Botegar" è prodotto a Marnate (VA), all'indirizzo V.le Kennedy, 1156 che risulta essere la sede di Fres.Co., produttore di vari marchi tra cui Vogliazzi.

La Maionese è prodotta da Righetti Alimentare (Tuscè)

Ketchup "Le delizie del sole" e' prodotto da Consorzio Casalasco che produce il ketchup Mato Mato e produce, fra le altre, per Pomi' e Pomito

Il dado di carne Eurospin è prodotto dalla San Martinì

Brodo granulare Vegetale Don jerez prodotto da Verka - Via Archimede 18 - 37024 Negrar (VR)

Spezie

Le spezie Don Jerez sono prodotte da Drogheria & Alimentari Spa - via Nilde Iotti, 23 - S. Piero a Sieve – Firenze, e Verka - Via Archimede 18, Arbizzano-santa Maria, Negrar, VR.



Pomodori, pelati etc:

La passata di pomodoro DELIZIE DEL SOLE è prodotta da CO.PAD.OR.

I pelati e polpa in lattina bianca e verde sono prodotti da la Doria

I pelati Pomodori Datterini 100% italiana Produzione integrata sono prodotti da De Clemente Conserve

I Pomodorini di Collina DELIZIE DEL SOLE sono prodotti da De Clemente Conserve

Il doppio concentrato di pomodoro Delizie del Sole è prodotto da EMILIANA CONSERVE SPA nello sstabilimento di Busseto(PR)

Sugo al ragù DELIZIE DEL SOLE è prodotto da Casalasco "Consorzio Casalasco del Pomodoro" che produce anche POMI'

Bevande e sciroppi:

Acqua minerale

L'acqua minerale naturale Blues è prodotta da Fonte Ilaria Via per Camaiore Monsagrati-Pescaglia (Lucca)

L'acqua frizzante Blues (bottiglia blu) è prodotta da Guizza.

L'acqua minerale naturale BLUES proviene dalle fonti di San Leonardo delle Siete Fuentes, di Oristano

L'acqua effervescente naturale Blues è prodotta nello stabilimento di Nepi (VT)

L'acqua naturale "Ginevra"da 2 litri è prodotta da Guizza che fa parte della San Benedetto

Esistono varie bottiglie di "Ginevra" - 1,5 litri prodotta Fonte Nuova San Carlo Spinone - Spinone al Lago (BG) Spumador

L'acqua minerale naturale Ninfa proviene da Rionero in Vulture(Pz)imbottigliata da Monticchio Gaudianello S.p.A Melfi(Pz).

L'acqua naturale Roverella è prodotta da Santa Maria.

L'acqua naturale Quercetta in Sardegna è prodotta da SARDA ACQUE MINERALI SPA nello stabilimento di Siliiqua loc. Zinnigas

L'acqua minerale naturale Blues Minimamente Mineralizzata proviene dalla Sorgente Rebruant - Vinadio la stessa dell'acqua Sant'Anna

L'acqua minerale naturale Blues Oligominerale proviene dalle sorgenti dell'acqua GAIA / Togni Spa

Succhi di frutta

Il succo di Arancia Rossa, Multivitaminico e Ace PUERTOSOL (1.5 lt) è prodotto da Sterilgarda

I succhi di frutta Pesca, Pera e Albicocca PUERTOSOL sono prodotti da Boschi Food and Beverage (Santal)

I succhi di frutta in brik da 200 ml (X6) PUERTOSOL sono prodotti da Sterilgarda

I Bitter BLUES sono prodotti dalla Spumador

Il succo di frutta PUERTOSOL 100% ananas è prodotto da Boschi Food & BeverageSANTAL di PARMALAT

Bevande Gassate

Le bibite (cola, aranciata, limonata ecc...) sono prodotte da Guizza

La limonata BLUES è prodotta da Spumador ma ha gusti diversi!! in base allo stabilimento

Tre stabilimenti: C - Via alla Fonte, 13 Caslino al Piano (CO) S - Via XXV Aprile, 10 Spinone al Lago (BG) M - SS117 Loc. Colle Facchini S.Nicola Sulmona (AQ) prime due limonate simili ma quella di AQ imbevibile

La Cola senza caffeina è prodotta da Spumador

Aranciata BLUES è prodotta da Spumador

Birre

Le birre BEST BRAU Eurospin in bottiglia da 33cl o lattina da 33cl, bionda, doppio malto e rossa, e la KIEFER scura sono prodotte da Birra Castello

Thé

Il the al limone/pesca/verde Blues è prodotto da S.Benedetto negli stabilimenti di Scorzè(VE) e Popoli(Pe)

Il the alla pesca BLUES è anche prodotto da SPUMADOR presso gli stabilimenti di Caslino al Piano (CO), S. Andrea Bagni (PR), Gussano (BR), che produce anche per Esselunga, Carrefour, Auchan, Conad, Lidl oltre ad altri clienti industriali come Coca-Cola, Nestlè, Ferrarelle, Pago

Il the verde in bustine LESTER HOUSE è prodotto da RISTORA presso gli stabilimenti di Montichiari(BS), Via G. Deledda, 43.

Sciroppi

Lo sciroppo di menta e lo sciroppo di orzata Blues sono prodotti da Toschi

Integratori

Gli integratori di Blues sono prodotti da Spumador

Pane e prodotti da forno:

I Taralli scaldati di Tre Mulini sono prodotti di Antonio Fiore Alimentare s.r.l. di Andria (BT)

I Crackers Tre Mulini sono prodotti da Colussi

Le Ali di Pane alla paprika Mambo Kids sono prodotte da Gran Bon (stabilimento via Ferrara 21, Caselle di Pressana, VR)

I biscotti Krumiri al latte Dolciando & Dolciando sono prodotti da Bistefani (stabilimento SS 31 n°3, Villnova Monferrato, AL)

Le piadine TRE MULINI all'olio extravergine sono prodotte da ORVA o da Delizie del Conca

Le piadine Tre Mulini Sfogliata Sottilissima è prodotta nello stabilimento della C.R.M Modena Via Massarenti 35/37 .

Le schiacciatine Mambo Kids sono prodotte da Bottoli S.p.A., via Siena, 18 - 46100 Mantova (MN)

Le Gallette di Riso da agricoltura biologica "Sunny Nature" sono prodotte da Enal srl, via Maestri del Lavoro s.n.c. Pavia (PV)

I Crostini per zuppe e insalate "Tre Mulini" sono prodotti da Gran Bon (stabilimento via Ferrara 21, Caselle di Pressana, VR)

Carni e affettati:

Il Cotechino Modena IGP da 500g - La Bottega Del Gusto di Mastro Bottegar - è prodotto e confezionato da GRANDI SALUMIFICI ITALIANI S.P.A. Via per Cadelbosco, 36 - 42041- Brescello (RE)[5]...Grandi Salumifici Italiani è leader di mercato col marchio Casa Modena [6]

I wurstel Tobias da 4 puro suino sono prodotti da 1)Pandino Wurstel, gruppo Citterio (Wurstel WUOI), 2)Fratelli Beretta, (Wuber)

I wurstel Tobias da 10 (250 gr con pollo tacchino e suino) sono prodotti da Bonazza Spa Via Triestina. 185/b - 30030 Cà Noghera (VE)

I Wurstel Tobias da 8 (2x100g) sono prodotti da Fiorucci

I Wursteloni TOBIAS (x3 pollo e tacchino e faciti) sono prodotti da AIA

I Wurstel Tobias da 4 sono AmadoriVia Del Rio n.400. 47522 San Vittore di Cesena (FC)

Il Salame Milano (a fette, in vaschetta) LA BOTTEGA DEL GUSTO sono prodotti a Gazoldo degli Ippoliti (MN) da Italia Alimentari

Il Salame milano in vaschetta a fette LA BOTTEGA DEL GUSTO e' prodotto da RASPINI (06/05/2014)

Il Bastone di Salame LA BOTTEGA DEL GUSTO è prodotto da Fiorucci

Il Salametto Dolce "La Bottega del Gusto" è prodotto da Salumi Bortolotti, via Alcide de Gasperi 9, Cene (BG)

Il Prosciutto cotto in vaschetta LA BOTTEGA DEL GUSTO è prodotto da Raspini

Il Prosciutto cotto in vaschetta LA BOTTEGA DEL GUSTO è prodotto alle volte anche da Riva Salumificio - Molteno (LC)

La Coppa Affettata Stagionata è prodotta da San Carlo Salumificio Località San Pellegrino 310/310A 29010 Ziano Piacentino (PC)

La Carne in Gelatina e La trippa al sugo "Il buon Pascolo" di Eurospin sono prodotti da Montana

La Mortadella in vaschetta LA BOTTEGA DEL GUSTO è prodotta da Fiorucci

La Pancetta affumicata la bottega del gusto è prodotta da TULIP Oldensburg 26135 Germania ed anche da Furlotti - Medesano (Pr)

Lo speck IGP Fresche Fette è prodotto da Recla Srl, Silandro (BZ)

Il tacchino arrosto Fresche fette è prodotto da AIA

La bresaola IGP Fresche Fette è prodotta da salumificio Panzeri s.r.l (provincia di Sondrio)

Il salame di prosciutto Fresche Fette è prodotto da Golfera, Via dell'Industria 6, Lavezzola (RA)

Surgelati:

Gelati

Il sorbetto al limone Lemoon è prodotto da Polenghi

I coni gelato al caffè, panna e ciliegia della linea le nostre stelle della Dolciando & Dolciando sono prodotti da Sammontana

I sorbetti fragola, ananas e mirtillo 50% frutta confezione da 6 della Dolciando & Dolciando sono prodotti da Sammontana

I ghiaccioli da congelare mister fruit (polaretti) sono prodotti da DOLFIN S.p.A. (Polaretti)

Gli stecchi limone e liquirizia della Dolciando & Dolciando sono prodotti da Sammontana

Gli stecchi banana della Dolciando & Dolciando sono prodotti da Sammontana

Torta gelato santhonore prodotta da Sammontana con una differenza di prezzo di circa 8 euro circa al Kg

Alcuni cornetti gelato sono prodotti da eskigel Via Vanzetti Terni.

le vaschette da 500g di gelato ,al tiramisu,variegato amarena della Dolciando sono prodotti dalla ditta Gelati Steffan

Verdure surgelate

Il prezzemolo, il misto soffritto, le bietoline porzionate e la cipolla a cubetti DELIZIE DEL SOLE sono prodotti da Orogel

Piatti pronti surgelati

Le Cotolette di Soia Amica Natura Veggie e My sono prodotte da ALCASS SpA [7]

Latte e derivati:

Il latte "Sardelizie", in vendita nei negozi della Sardegna, è prodotto dalla Arborea

Il latte parzialmente scremato Land è prodotto da [[Parmalat][ (stabilimento di Via Milano 1, a Collecchio (PR)

Il latte di capra parzialmente scremato "Land" è prodotto dalla Arborea (strada 14 Est Bis, Arborea (OR) )

La Soia Drink "Land" è prodotta nello stesso stabilimento del latte sterilgarda(via medole 52, castiglione delle siviere)

La Bevanda di Riso Bio "Sunny Nature" e la Bevanda di Riso e Soia Bio "Sunny Nature"sono prodotte da Riso Scotti spa, via A. Scotti 2/A Pavia

La Panna da cucina è prodotta da Alinor Sterilgarda e da Parmalat

Il burro "Sardelizie", in vendita nei negozi della Sardegna, è prodotto dalla Arborea

IL Burro "Land" prodotto nello stabilimento : viale della favorita 19 "46100" (MN) da Virgilio

Il burro "Pascoli Italiani" è prodotto da INALPI SpA nello stabilimento di Via Cuneo, 38 - 12033 Moretta (Cn)

Gli Yogurt "Land" sono prodotti da Trentina latte

Lo yogurt bianco magro "Land" è prodotto da Mila (stabilimento via Innsbruck 43, Bolzano)

Gli Yogurt da bere Land,Fermenti Attivi(6x100) sono prodotti da: NÖM - Vöslauer Straße 109 A-2500 BADEN 6 - Austria

Gli Yogurt di Soia Land sono prodotti dalla Alpro nello stabilimento in Belgio

I Milk Snack con cacao (tipo Pinguì) Land sono prodotti da EuroCakes in Via Bortolotti, 55 - 33034 Fagagna (Ud) Italy

Ricottine Le Chicche del Casaro (2 x 100 gr) prodotte da Latterie Venete - Via bassanese 2 - 31050 vedelago (TV)

La Besciamella "Land" è prodotta nello stabilimento Parmalat

Il "Parmigiano Reggiano" gratuggiato "Land" è prodotto da Parmareggio e Virgilio

Il "Grana Padano" grattugiato "Land" è prodotto dal caseificio Colla Spa - Cadeo (PC)

Il "Pecorino" grattugiato "Sardelizia" è prodotto dalla Arborea

La ricotta "Land" è prodotta da Sterilgarda e Galbani

L'edamer a fette è confezionato dalla Casearia Altopiano di Asiago

Le mozzarelle "Land" in busta da 250 gr. (1x 250gr), autorizzazione IT 03 144 CE, sono prodotte da Granarolo nello stabilimento di Via S. Giovanni Bosco 39 (MB)

Le mozzarelle "Pascoli Italiani" in busta da 500 gr. (4x 125gr), autorizzazione IT 03 144 CE, sono prodotte da Granarolo nello stabilimento di Via S. Giovanni Bosco 39 (MB)

Le mozzarelle "Land" sono prodotte da Arborea

Le mozzarelle in busta da 500 gr. (125 cad.una) sono prodotte in Via dei Caduti, Corteolona (PV) da [Galbani]

Le mozzarelle di Bufala "Land" sono prodotte da Mandara, di Modragone

Le mozzarelle "SARDELIZE" in vendita nei negozi della Sardegna sono prodotte dalla Arborea

Le provole (bianche e affumicate) "SARDELIZE" in vendita nei negozi della Sardegna sono prodotte dalla Arborea

La scamorza affumicata "Land" è prodotta da "Fattorie del Sole" (Alival)

il formaggio a pasta filata "Land" prodotto nello stabilimento di Viale Borri 80 Varese Prealpi

Il formaggio spalmabile "Cremosella" è prodotta da [Fattoria Osella]Strada del Bussolino 12, Caramagna Piemonte (CN)

La Robiola e Primosale "Land" sono prodotti da Fattoria Osella

Il mascarpone "Land" è prodotto da Latterie Virgilio

Lo stracchino "Land" è prodotto da Caseificio F.lli Bergamini di Borso del Grappa (Tv); da Venchiaredo in Ramuscello di Sesto al Raghena (Pn) e da Galbani a Caravaggio (Bg)

I formaggini "Land" 16 porzioni sono prodotti in via Borri a Varese da Prealpi

Il "Pecorino romano" è prodotto dalla Brunelli S.P.A.

Il "mix di formaggi" grattugiato gr 500 e da gr 150 "Land" è prodotto da Parmareggio

Le "ciliegine di mozzarella" sono prodotte da Granarolo, nello stabilimento di via San Giovanni bosco 37/39 Usmate Velate

Il gorgonzola DOP dolce "Land" è prodotto dalla Igor

Carta Igienica , pannolini e cura personale:

I bagnoschiuma da 500 ml sono prodotti da Malizia Mirato

Il sapone liquido da 2 lt NEAR YOUR HAND è prodotto da Mil Mil (Mirato)

Il detergente intimo FIOR DI MAGNOLIA alla camomilla è prodotto da Mil Mil (Mirato)

Lo shampoo GOCCE DI SETA è prodotto da Wella

Lo shampoo 2 in 1 da 500 ml NEAR YOUR HAIR è prodotto da Wella

Il talco Near è prodotto dalla Italsilva (Spuma di Sciampagna)

La carta igienica LA LUNGHISSIMA 2 veli (confezione da 4 rotoli) è prodotta da SOFIDEL - località Viaccia 55012 Tassignano Capannori (LU)- stesso stabilimento dove producono i Rotoloni Regina

La carta igienica SOFT DREAM PROFUMATA 4 ROTOLI 4 VELI è prodotta da SOFIDEL - località Viaccia 55012 Tassignano Capannori (LU)- stesso stabilimento dove producono i Rotoloni Regina

I gel doccia da 300 ml e i bagnoschiuma da 500 ml NEAR YOUR BODY sono prodotti da Mil Mil (Mirato)

I solari LOOK BRONZE sono prodotti da Mil Mil (Mirato)

I deodoranti roll on/stick/spray NEAR YOUR BODY sono prodotti da Eurocosmetic srl (stabilimento che produce anche per Collistar, HQ, I Coloniali, Malizia, Palmolive, Sanex, Spuma di Sciampagna e altri marchi)

Le calze velate Eurospin sono della Pompea.

Crema mani protettiva è prodotta dalla COSMOPROJECT S.r.l. Strada Mazzabue 5. 43055 - Casale di Mezzani - Parma (che produce per le migliori marche di cosmetica come pupa, duglas, fendi, acqua di parma, versace, limoni, krizia, patrizia pepe...)

La schiuma da barba Nisshe è prodotta da Mil Mil (Mirato)

La Lacca Near è prodotta da Mil Mil (Mirato)

Olio nutriente all'argan per capelli è prodotto da Wella

Maschera rigenerante al cocco 500 ml NEAR YOUR HAIR è prodotta da Mil Mil (Mirato)

Assorbenti FIOR DI MAGNOLIA e le salviette HELLO BABY detergenti, sono prodotti da S.I.L.C. S.p.a. Società Italiana Lavorazione Cellulosa

La carta igienica Soft Dream, la morbida 2 veli da 10 rotoli è prodotta da INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI S.P.A. che produce anche per il marchio Foxy

Spuma Modellante NEAR PROFESSIONAL fissaggio forte prodotto da MIL MIL

Prima infanzia: omogenizzati, etc:

Gli omogenizzati PRIME PAPPE sono prodotti nello stabilimento di Sunval Nahrungsmittel GmbH Industries 11, 68753 Waghausel Germany

Gli omogeneizzati biologici PRIME PAPPE, pera e mela, sono prodotti nello stabilimento Trentofrutta, lo stesso degli omogeneizzati HUMANA

Snack, patatine e pop-corn:

Le patatine MAMBO KIDS da 300 gr sono prodotte da Ica foods, a Pomezia, stesso stabilimento di Crick e Crock.

I pop corn MAMBO KIDS sono prodotti da Pata

Le arachidi tostate salate MISTER SIBAMBA sono prodotte da Pata

Le Fruttine snack (mela disidratata) sono prodotte da Capuzzo - Roveredo di Guà (VR)

I croccantini al formaggio da 125 gr MAMBO KIDS (tipo Fonzies) sono prodotti da SALATI PREZIOSI del Gruppo Preziosi nello stabilimento di San Nicola di Melfi, Nuova Z.I. ASI, Melfi (PZ)

Le patatine gusto paprika gr 150 MAMBO KIDS sono prodotte da Ica Foods, nello stabilimento di Pomezia (Rm)

Le patatine "Rustiche" da gr 200 MAMBO KIDS sono prodotte da SALATI PREZIOSI del gruppo Preziosi nello stabilimento di San Nicola di Melfi, Nuova Z.I. ASI, Melfi (PZ)

Dolci, caramelle

Il pandoro Duca Moscato con confezione di cartone dell'Eurospin è prodotto da Paluani

La colomba pasquale Duca Moscati dell'Eurospin è prodotta da Vecchio Forno Artigiano

Le caramelle Frizz e le liquirizie sono prodotte da Gelco

Gli Stick al cioccolato DOLCIANDO & DOLCIANDO sono prodotti da Griesson-De Beukelaer (Tuc crackers)?

Il cioccolato "Dolciando" extra fondente 85% cacao è prodotto da Chocolat Frey, una delle marche di cioccolato più prestigiose e famose in Svizzera. Stabilimento di: Bresteneggstrasse, 5033 Buchs (AG) - Svizzera.

Cioccolato fondente "dolciando" da 100gr è prodotto dalla Witors

Il cioccolato fondente 70% è prodotto dalla Icam, azienda italiana famosa in tutto il Mondo per la produzione di cioccolato(vendono tantissimo in Svizzera!)

Crema alla Nocciola Dolciando & Dolciando è prodotto dalla Nutkao nello stabilimento: Zona industriale-12050 Canove di Govone (CN) italia

Le caramelle balsamiche (Dolciando) sono prodotte da "La Giulia"

Detersivi per la casa:

Dexal LAVATRICE Marsiglia 4 litri, è prodotto da SACI[8] - SACI Industrie S.p.A. Strada Dei Loggi, 29 - 06135 - Ponte San Giovanni (Perugia)Tel. 075 597081 Fax 075 5970831

Le ecodosi DEXAL vengono prodotte dalla Packaging Imolese (che confeziona anche per Dixan, Dash, ecc.)

Le pastiglie DEXAL per lavastoviglie sono prodotte da Mc Bride SPA Via Bernini 17 Solaro (MI) che fa pastiglie per COOP, Carrefour, Auchan ecc

Dexal Vetri e superfici prodotto da Mc Bride SPA Via Bernini 17 Solaro (MI)

I prodotti èEco commercializzati da Eurospin sono prodotti dalla stessa ditta che produce i prodotti Winni's

Dexal gel Anticalcare per lavatrice è prodotto da Detergenti Tik Via torricelli 10 - 37036 San Martino B.A. (VR)

Il detersivo per piatti concentrato Dexal e l'ammorbidente lt 2 Dexal sono prodotti dalla S.A.C.I. SPA di Ponte San Giovanni (PG)

Dexal detersivo liquido per indumenti Neri lt 1,5 è prodotto da MC BRIDE S.P.A., fornitore di COOP, CARREFOUR, AUCHAN, ESSELUNGA ECC..

Dexal detersivo per i piatti da 1500 ml ( confezione verde) e ricarica da 3000 ml (confezione gialla con tappo verde) è prodotto da EMMEGI DETERGENTS S.P.A,via Marconi 5, Trenzano (BS)

Mirabilioso sgrassatore disinfettante presidio medico chirurgico da 750 ml spray è prodotto dalla Emmegi detergenti spa che produce anche Amuchina (brevetto n. 19197 Mirabilioso e 19194 Amuchina). differenza di prezzo notevolissima, stesso prodotto.

Frutta e verdura, legumi & Cereali:

Verdura

le Cipolle Borettane VariaGusto sono prodotte da Coelsanus

I Funghi sottolio DELIZIE DEL SOLE sono prodotti da Coelsanus

I Funghi trifolati DELIZIE DEL SOLE sono prodotti da Nova Funghi(PD)

I peperoni sott'aceto VARIA GUSTO sono prodotti da Coelsanus

Le olive verdi denocciolate in salamoia VARIA GUSTO sono prodotte da Coelsanus

Le olive verdi taggiasche VARIA GUSTO "Le Nostre Stelle" sono prodotte da Coelsanus (stabilimento via Ca' Berta 1, Sossano, VI)

I capperi al sale I BUONI SAPORI sono prodotti da Neri Industria Alimentare srl - via Amendola, 27 - Lamporecchio (PT)

Il condimento PER RISO VARIA GUSTO è prodotto da Coelsanus

Sottolio VARIA GUSTO e' prodotto da Coelsanus

Pomodori secchi marinati sott'olio Delizie del Sole prodotti da Neri Industria Alimentare - Via Amendola 27 - Lamporecchio (PT)

I carciofini tagliati DELIZIE DEL SOLE sono prodotti da F.lli Polli S.p.A.- Monsummano Terme

Le melanzane in filetti DELIZIE DEL SOLE sono prodotte da F.lli Polli S.p.A. - Monsummano Terme

Le minestre e zuppe pronte (con cereali, legumi e verdure fresche) sono prodotte da EuroVerde Srl - Azzano Mella (BS)

Frutta

Le prugne secchoe denocciolate da 500 gr a marchio Sibamba sono prodotte da Noberasco,via Trieste 25 Vado Ligure (SV)

La macedonia allo sciroppo Fruit Paradise è prodotta da ITALFRUTTA-Camerlona (RA)

Le mandorle e noci sgusciate in confezione da 100g sono confezionate da Mandi Ventura SpA - Chieve (CR) che possiede anche i marchi Ventura e Sunsweet

I Pinoli sgusciati SiBamba sono prodotti da NOBERASCO, via Trieste 25 Vado Ligure (SV)

Legumi & Cereali

Tutti i legumi in scatola sono prodotti a Sarno e conservati solo con acqua e sale

Le lenticchie rosse (secche), i fagioli borlotti Delizie del Sole sono prodotte da PEDON Via del Progresso 32 Molvena VI,azienda a livello europeo di riferimento per la lavorazione, il confezionamento e la distribuzione di cereali e legumi secchi.

I piselli finissimi Delizie Dal Sole confezione da tre sono prodotti da Bonduelle

Il mais Delizie Dal Sole confezione da tre sono prodotti da Bonduelle nello stabilimento francese.

I piselli ed il mais in scatola nelle confezioni in tris sono prodotti da Bonduelle

Il Misto di Legumi e Cereali "Delizie del Sole", confezione da 500 gr., è prodotto da Pedon, Via del Progresso 32 Molvena VI

Uova, sale, zucchero e farina, lievito:

Le Uova fresche DELIZIE DEL SOLE provengono, ad eccezione della Sardegna (azienda Ovopollo) e Sicilia (azienda Rattenuti), dagli Stabilimenti AIA

La farina "00" e quella per dolci TRE MULINI è prodotta da Pasta di Sardegna, Molini Tandoi S.p.A., e da GMI Grandi Molini Italiani (primo produttore di farina italiano)

Lo zucchero a velo DOLCIANDO & DOLCIANDO Eurospin è prodotto da San Martino

Lo zucchero in buste monodose SUDZUCKER è prodotto da Maxi

La farina "00", quella "0" e quella per dolci TRE MULINI (nei punti vendita sardi) è prodotta dalla SIMEC di Oristano

Il Fruttosio è prodotto da Startingline, una nuova azienda di Nerviano che si occupa di prodotti dietetici.

Il lievito di birra secco Cucina e Sapori e il bicarbonato di sodio sono prodotti da Cleca Spa, il cui marchio di punta è San Martino

I sali marchio Don Jerez, sono prodotti dalla Italkali che produce anche i marchi: Sale di Sicilia, Mare Antico, Armonia di Sale, Fior di Sale, Iposal, Saloro, Sale Depurel, Cristalli di Salgemma, Tintorel, Sale di Sole, Sale.

Pesce:

Il Tonno PERLA è prodotto da Generale Conserve spa (As Do Mar) ad Olbia

Il Tonno e fagioli ATHENA è prodotto da Generale Conserve spa (As Do Mar) ad Olbia via Corea 15/17

Il Tonno ATHENA è prodotto da Frinsa del Noroeste S.A Avenida Ramiro Carregal Rey P29 Polígono Industrial Xarás 15969 Ribeira • España

I Bastoncini di merluzzo "MENO 22", nella confezione da 18 pezzi, sono prodotti da Deutsche See (ex Findus).

Il Tonno ONDINA è prodotto da Frinsa del Noroeste S.A Avenida Ramiro Carregal Rey P.29 Polígono Industrial Xarás 15969 Ribeira • España

Il carpaccio di polpo Portami via da 150gr è prodotto da Regnoli Srl (marchio Medusa) via Mazzini 62, Ariano Polinese RO

Pet-food per animali

I Bocconi per cane (in lattina 1.25 e 1.6 kg) RADAMES sono prodotti da New Pet Food Italia

I bocconcini con erbette e pomodoro per gatto RADAMES PREMIUM sono prodotti da Arovit

Il salamotto RADAMES con manzo è prodotto da PETS CHOICE

Le crocchette per cani RADAMES sono prodotti da Morando (Miglior Cane)

Le crocchette Premium RADAMES sono prodotti da Novafoods

I croccantini per gatti RADAMES sono prodotti da Morando (Miglior Gatto)

