De Martino-Rodriguez

Stefano De Martino smentisce la crisi con Belen: in vacanza con tutto il clan Rodriguez

L'estate è appena iniziata ma questa per la Rodriguez e l'ex ballerino sarà davvero infuocata…

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/07/2022 - 10:50:17 Letto 745 volte

Non si era mai sbilanciato tanto. Ora Stefano De Martino non resiste e si lascia andare alle emozioni: nel mirino c’è la sua Belen che lui fotografa bella come il sole in uno scatto romantico che pubblica nelle storie. Il presentatore e la showgirl stanno trascorrendo le vacanze insieme ai figli Santiago e Luna Marì Spinalbese, a Veronica Cozzani e Gustavo, a Cecilia e Ignazio Moser tra divertimento, amore e bikini bollenti.

Per la felicità di Santi sono tutti insieme, riuniti e innamorati come e più di una volta. Ci sono i nonni Veronica e Gustavo pronti a occuparsi dei bambini e della griglia, gli zii Cecilia e Ignazio tra divertimento, tuffi in piscina e chiacchiere. E naturalmente Belen e Stefano, protagonisti dell’estate d’amore del clan Rodriguez.

Belen è felice come una bimba. Si fotografa con le sue mise più sexy, inquadra scorci di pelle nuda, gioca con i laccetti del bikini striminzito facendo sudare i follower. Nel mirino di De Martino c’è solo lei con le sue curve perfette e il suo sorriso che fa capitolare. L’estate è appena iniziata ma questa per la Rodriguez e l’ex ballerino sarà davvero infuocata…

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram De Martino-Rodriguez

