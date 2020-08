Stephen King annuncia il suo 53esimo romanzo ''Later''

libri

Si intitola ''Later'' il 53esimo romanzo di Stephen King.

Si intitola "Later" il 53esimo romanzo di Stephen King: è lo stesso re dell'horror all'americana ad annunciare sul suo blog il nuovo libro che unirà "crimine e suspence", la cui uscita è prevista negli Usa per il 2 marzo 2021. La trama seguirà le vicende di un ragazzino, Jamie Conklin, figlio di un'avvenente madre single in difficoltà, che sogna solo un'adolescenza normale. Ma Jamie non è un adolescente normale: è nato con un'abilità innaturale, che la madre vuole che resti segreta. Jamie può vedere ciò che nessun altro può vedere e imparare ciò che nessun altro può imparare. Ma il costo dell'uso di questa abilità è più alto di quanto Jamie possa immaginare: lo scoprirà a proprie spese quando un poliziotto lo coinvolgerà nell'inseguimento di un assassino.

"Later" è il terzo libro che Stephen King ha scritto per Hard Case Crime, una casa editrice specializzata in thriller, pubblicati in edizioni particolarmente pregiate. Entrambi i due precedenti, "Colorado Kid" e "Joyland", sono stati bestseller nella classifica Usa del "New York Times", come del resto tutti i romanzi dell'autore di successi mondiali come "Carrie" e "Misery".

