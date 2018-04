amazon

Su Amazon la carta igienica con i tweet di Donald Trump

I migliori tweet di Donald Trump raccolti in un rotolo di carta igienica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2018 - 17:05:58 Letto 332 volte

I migliori tweet di Donald Trump raccolti in un rotolo di carta igienica. È questa l’ultima trovata comparsa su Amazon, dove sono in vendita confezioni di carta igienica con i tweet del presidente americano. Il rotolo - si legge nella descrizione - nella sua versione singola è composto di un "doppio strato stampato con una raccolta di dieci classici tweet di Donald Trump nel periodo precedente l'elezione che ritenevamo più adatti per lo sciacquone", mentre quella doppia contiene anche "10 dei migliori tweet selezionati fra marzo e giugno 2017", spiegano i venditori della “Toilet Tweets”.

Ma i tweet di The Donald non sono i soli a finire sulla carta igienica: sui pratici rotoli è possibile trovare anche il viso del presidente impegnato in varie espressioni e un countdown che invita ad asciugarsi (le lacrime?) fino al 2021, anno in cui Trump finirà il suo mandato.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!