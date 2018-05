sposa bambina

Sudan, condannata a morte la sposa bambina che uccise il marito stupratore: parte la mobilitazione per salvarla

La famiglia l'aveva costretta a sposarsi quando aveva 13 anni e il marito l'aveva stuprata con la complicità del fratello e di due cugini.

Pubblicata il: 17/05/2018

La famiglia l'aveva costretta a sposarsi quando aveva 13 anni e il marito l'aveva stuprata con la complicità del fratello e di due cugini. Lei allora aveva ucciso il suo aguzzino con una coltellata perché non voleva continuare a subire violenze e soprusi. E adesso Noura Hussein, 19 anni, è stata condannata a morte in Sudan per omicidio. Il suo caso ha scatenato una vasta mobilitazione internazionale, con campagne social per salvare la sposa bambina.

Noura aveva 13 anni quando i genitori decisero che sarebbe andata in sposa a un cugino di secondo grado con quasi il doppio dei suoi anni. Costretta a sposarsi con l’inganno, stuprata cinque giorni dopo. Quando i genitori sottoscrissero il contratto coniugale e iniziarono i preparativi delle nozze, fuggì di casa per rifugiarsi da una zia a Sennar e visse lì per due anni, per finire la scuola. Poi il padre la convinse che il matrimonio era stato cancellato e che lei fosse la benvenuta nella casa natale. Ma al suo ritorno scoprì che era stata ingannata e fu costretta a sposarsi. Per cinque giorni rifiutò ogni rapporto sessuale e quando l’uomo fu stanco di provare a convincerla con le parole, con l’aiuto dei suoi parenti la violentò.

Quando il giorno dopo stava per ripetersi la stessa violenza, la giovane in un estremo tentativo di difesa prese un coltello e lo pugnalò. Noura oggi ha quasi 19 anni, ha già trascorso oltre un anno in carcere e la settimana scorsa un tribunale di Omdurman l’ha condannata a morte per aver ucciso il suo stupratore. I parenti e gli amici dell’uomo considerano il marito la vera vittima, e hanno esultato all’annuncio della pena di morte per la giovane.

In Sudan è legale sposarsi a 10 anni ed è consentito violentare la propria moglie. Il caso di Noura è solo una delle tante storie che vedono vittime bambine e adolescenti costrette a matrimoni forzati e a subire stupro coniugale. E la vicenda ha avuto grande risalto a livello internazionale, soprattutto negli ultimi giorni, grazie a una campagna sui social media partita dall’Italia con gli hashtag #JusticeforNoura e #SaveNoura. Promotrice l’associazione Italians for Darfur che ha anche lanciato una petizione su Change.org, che ha superato le 110 mila firme, per chiedere la sua liberazione.

