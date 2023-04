Sudan

Sudan, scontri tra esercito e paramilitari, Palazzo Chigi: ''Cessino i combattimenti. Italiani restino in luoghi sicuri''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2023 - 00:00:58 Letto 704 volte

"Il Governo italiano segue con preoccupazione gli eventi in corso in Sudan e si unisce agli appelli Onu, Ua e Ue perché cessino i combattimenti e invita le parti in causa ad abbandonare la via delle armi e a riprendere i negoziati". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il Governo segue anche "la situazione di sicurezza dei cittadini italiani, che sono invitati a restare a casa o in altro luogo sicuro, come chiesto dalla ambasciata d'Italia, aperta e operativa".

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Rawpixel

