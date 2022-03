Guerra Ucraina-Russia

Summit Nato: ''Putin fermi la guerra. Rafforzeremo difese contro minacce chimiche e nucleari''

Gli alleati Nato oggi hanno deciso di fornire più assistenza all'Ucraina con armi anti carro, difese anti missili e droni, aiuti finanziari e umanitari.

"Gli alleati oggi hanno deciso di fornire più assistenza all'Ucraina, anche dal punto di vista militare. Tra questi si contano armi anti carro, difese anti missili e droni, che si sono dimostrati molto efficaci. Gli alleati poi assisteranno l'Ucraina con aiuti finanziari e umanitari". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine del summit straordinario dell'Alleanza Atlantica mentre secondo un alto funzionario della Casa Bianca a Bruxelles I leader del G7 chiedono di rivedere il posto della Russia all'interno dell'Organizzazioni internazionali.

"Noi condanniamo l'invasione russa dell'Ucraina nei termini più forti possibile. Chiediamo al presidente Putin di fermare immediatamente questa guerra e ritirare le forze militari dall'Ucraina e chiediamo alla Bielorussia di mettere fine alla sua complicità". Così i leader della Nato nella dichiarazione finale del vertice straordinario di Bruxelles.

La Nato chiede quindi alla Russia di mettere "immediatamente fine alla guerra, implementando immediatamente un cessate il fuoco" e chiede a Mosca di "impegnarsi in maniera costruttiva e credibile in un negoziato con Kiev per ottenere risultati concreti".

"L'escalation retorica del presidente russo Vladimir Putin è irresponsabile e destabilizzante", affermano i capi di Stato e di governo dell'Alleanza atlantica. I leader della Nato affermano che l'attacco della Russia all'Ucraina "minaccia la sicurezza mondiale e che l'assalto alle norme internazionali rende il mondo meno sicuro".

Per i leader Nato, inoltre, "qualsiasi uso di armi chimiche o batteriologiche da parte della Russia sarebbe inaccettabile e porterebbe a gravi conseguenze".

La Nato chiede inoltre a tutti gli Stati, compresa la Cina, di sostenere l'ordine internazionale e di "astenersi dal sostenere in alcun modo lo sforzo bellico russo e di astenersi da qualsiasi azione che aiuti la Russia ad aggirare le sanzioni", quanto si legge nella dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell'Alleanza atlantica.

"Abbiamo avuto il privilegio di ascoltare direttamente il presidente Zelensky e noi continueremo a sostenere lui ed il suo governo con importanti e crescenti quantità di aiuti militari per combattere l'aggressione russa e mantenere il diritto all'auto-difesa". E' quanto ha dichiarato Joe Biden al termine del vertice della Nato sottolineando che "ad un mese dall'inizio dell'invasione i leader hanno ribadito il sostegno al popolo ucraino e la nostra determinazione a mettere la Russia davanti alle sue responsabilità per questa guerra brutale e il nostro impegno a rafforzare l'alleanza della Nato".

