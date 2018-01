svezia

Svezia, arriva la legge sul consenso sessuale

Il governo svedese ha elaborato una legge sul ''consenso sessuale''...

Pubblicata il: 12/01/2018

Sull'onda della mobilitazione anti-molestie in tutto il mondo, il governo svedese ha elaborato una legge sul "consenso sessuale" che permetterebbe di perseguire molti più casi di molestie e stupri.

"Se il sesso non è volontario, allora è illegale", ha dichiarato il primo ministro Stefan Lofven spiegando il principio alla base della legge. Per la sua vice Isabella Lovin è stata la campagna del movimento #metoo a "mettere in evidenza la necessità di una nuova legislazione in materia".

Il provvedimento stabilisce che "costringere una persona a fare sesso è un atto criminale a meno che quella persona non abbia detto o espresso chiaramente il suo desiderio".

