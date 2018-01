svezia

Svezia, zoo uccide nove cuccioli di leone

Nove cuccioli di leone, tutti sani, sono stati uccisi, dal 2012 ad oggi, in uno zoo nelle vicinanze di Goteborg, in Svezia. A dare la notizia è stata la stessa struttura. La difficile decisione, che ha suscitato non poche polemiche sul web, è stata presa a causa dei costi di gestione troppo alti. La spiegazione, comunque, non ha soddisfatto gli animalisti. Lo zoo, prima di eliminare i felini, ha tentato inutilmente di affidarli ad altri centri.

Nel 2014 una analoga decisione del direttore dello zoo di Copenhagen, quella di eliminare "Mario", una giovane giraffa, suscitò altrettanto clamore. I resti furono dati in pasto ai leoni.

