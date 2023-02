Guerra Ucraina-Russia

Tajani a Kuleba: ''Posizione governo italiano a difesa dell'Ucraina non è mai cambiata''

I due ministri si sono scambiati un abbraccio. E' il loro primo scambio dalle controverse parole del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, domenica scorsa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/02/2023 - 15:12:47 Letto 700 volte

"La posizione del governo italiano a difesa dell'Ucraina e in favore di una pace giusta non è mai cambiata". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Monaco, nel suo scambio con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, a margine della riunione G7, come rende noto lo stesso Tajani in un tweet.

I due ministri si sono scambiati un abbraccio. E' il loro primo scambio dalle controverse parole del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, domenica scorsa.

Ho incontrato a Monaco, a margine della riunione G7, il Ministro degli Esteri ucraino @DmytroKuleba. La posizione del Governo italiano a difesa dell'Ucraina e in favore di una pace giusta non è mai cambiata. pic.twitter.com/YWeIUHs3gL — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 18, 2023

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Twitter Tajani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!