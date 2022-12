Ucraina

Tajani a Parigi: ''Pronti a fare la nostra parte per aiutare la popolazione dell'Ucraina''

Tajani ha assicurato che ''l'Italia è pronta a fare la sua parte per aiutare la popolazione dell'Ucraina''.

Alla conferenza su Kiev di Parigi, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato che "l'Italia è pronta a fare la sua parte per aiutare la popolazione dell'Ucraina". E ha spiegato: "Non è soltanto una questione militare. Noi abbiamo inviato decine e decine di tonnellate di materiale elettrico, di trasformatori, di commutatori, per permettere al Paese di avere una rete elettrica funzionante durante l'inverno e anche per favorire il riscaldamento della popolazione civile".

