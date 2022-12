Tajani alla Conferenza degli Ambasciatori Italiani: ''Europa punto di riferimento dell'Italia''

Conferenza Ambasciatori Italiani

"Tanti anni nelle istituzioni europee mi spingono a considerare l'Europa un punto di riferimento, una stella polare, per la nostra politica interna ed estera". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento alla sessione di apertura della XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia."Tanti anni nelle istituzioni europee mi spingono a considerare l'Europa un punto di riferimento, una stella polare, per la nostra politica interna ed estera". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento alla sessione di apertura della XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia.

"Credo che la politica estera debba essere la proiezione dell'Italia nel mondo", ha proseguito Tajani, secondo cui l'obiettivo è "far contare di più" il nostro paese nel sistema internazionale. "I nostri diplomatici sono strumento di questa azione che noi dobbiamo svolgere in un mosaico di strategie ed iniziative per perseguire sempre l'interesse della nostra Nazione - ha aggiunto - Ritengono si debba investire di più per promuovere l'Italia in Europa nel mondo. E' un obiettivo prioritario per il governo e per me".

Un obiettivo dell'Italia è la "difesa europea comune perché saremo più forti se saremmo parte di uno strumento militare portatore di pace nel mondo", ha sottolineato.

