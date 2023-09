emergenza migranti

Tajani all'Onu: ''Questione migranti fuori controllo, singoli Stati o regioni non possono affrontare queste sfide da soli''

''Le conseguenze dell'instabilità in così tanti Paesi stanno creando un'ondata di migranti'', ha detto il ministro Tajani.

19/09/2023

Il ministro Antonio Tajani interviene sulla situazione migranti e sprona nuovamente l'Ue.

"Quando la commissione europea firma un accordo, quell'accordo deve essere rispettato, anche perché c'era la presidente della commissione a firmarla e il consiglio sapeva tutto ciò che accadeva", ha detto Tajani a proposito dell'accordo sulla Tunisia sul quale l'alto rappresentante Josep Borrell aveva espresso riserve.

Il ministro intervenendo al Summit per gli obiettivi di sviluppo sostenibile che si sta tenendo alla sede della Nazioni Unite di New York ha poi aggiunto: "La questione migratoria è fuori controllo. Le conseguenze dell'instabilità in così tanti Paesi stanno creando un'ondata di migranti provenienti dalla regione del Sahel, dall'Africa occidentale e dall'Africa orientale. I singoli Stati o le regioni non possono affrontare queste sfide da soli".

