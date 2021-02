musica

Taylor Swift, arriva la nuova versione di ''Love Story''

E' uscito il primo singolo dell'operazione di reincisione dei primi album pubblicati dalla popstar sotto etichetta Big Machine.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/02/2021 - 09:37:46 Letto 451 volte

'Love Story' in versione Taylor Swift. E' uscito infatti il primo singolo dell'operazione di reincisione dei primi album pubblicati dalla popstar sotto etichetta Big Machine.

La Swift si è presa la rivincita dopo che la casa discografica ha venduto i diritti dei master alla Ithaca Holdings LLC - guidata da Scooter Braun ad insaputa della cantante.

In risposta Taylor ha deciso di registrare di nuovo la sua musica dal 2006 al 2017 in modo da riappropriarsene completamente. Il primo passo è stato appunto 'Love Story' contenuto nell'album del 2008 'Fearless'. La canzone è stata il suo primo singolo ad essere pubblicato al di fuori del Nord America e dell'Australia e con oltre dieci milioni di copie mondialmente è diventata la più venduta della Swift. Nel 2010 è stata scelta come colonna sonora del film 'Letters to Juliet' di Gary Winick, girato nella città di Verona.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!