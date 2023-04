colloquio Zelensky-Xi Jinping

Telefonata Xi Jinping-Zelensky, Tajani: ''Passo avanti ma serve tempo''

''Ci dobbiamo credere, ma non è ancora la soluzione del problema e ci vorrà ancora parecchio lavoro'', afferma Tajani.

Il colloquio di oggi tra il presidente ucraino Volodymir Zelensky e il presidente cinese Xi Jinping "è un passo in avanti, ci dobbiamo credere, ma non è ancora la soluzione del problema e ci vorrà ancora parecchio lavoro per dire che siamo a un passo dal cessate il fuoco" in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Stasera Italia su Retequattro.

Il ministro ha poi sottolineato il ruolo dell'Italia nella futura ricostruzione e in particolare delle piccole e medie imprese: "Siamo in grado di offrire all'Ucraina il nostro know how", ha detto, ricordando, come Zelensky, che il Paese è ricco, fra l'altro, di materie prime, come il litio, e che, anche per questo, "è giusto che l'Italia svolga un ruolo da protagonista".

