Telefonata Zelensky-Draghi: ''Ci aspettiamo più supporto per la difesa''

"Ho avuto una conversazione telefonica con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in prima linea sulla situazione. Ci aspettiamo dai nostri partner ulteriore supporto per la difesa". Scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Con Draghi, Zelensky fa sapere di aver sollevato "il problema dell'approvvigionamento di carburante e sono stati discussi i modi per prevenire la crisi alimentare. Dobbiamo sbloccare insieme i porti ucraini", conclude.

Il presidente Mario Draghi ha assicurato il sostegno del governo italiano all'Ucraina in coordinamento con il resto dell'Unione Europea. Lo comunica Palazzo Chigi

Had a phone conversation with 🇮🇹 Prime Minister #MarioDraghi. Informed about the situation on the frontline. We expect further defense support from our partners. Raised the issue of fuel supply. Ways to prevent the food crisis were discussed. We have to unblock 🇺🇦 ports together.