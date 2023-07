accordo Grano

Telefonata Zelensky-Erdogan: ''Sforzi per ripristinare l'accordo sul grano''

''Abbiamo discusso anche dell'attuazione della Formula di pace e aiuto per il rimpatrio dei prigionieri'', scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Ho avuto una conversazione telefonica col presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. L'ho ringraziato per il fruttuoso incontro a Istanbul il 7 luglio e la posizione di principio riguardo all'adesione alla Nato. Abbiamo coordinato gli sforzi per ripristinare il funzionamento dell'accordo sul grano del Mar Nero. Per le azioni della Russia, il mondo è di nuovo sull'orlo di una crisi alimentare". Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Abbiamo discusso anche dell'attuazione della Formula di pace e aiuto per il rimpatrio dei prigionieri".

