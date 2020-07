Temptation Island

Temptation Island accuse gravi: ''Antonella Elia e il fidanzato stanno recitando un copione''

Antonio Zequila in arte ''Er Mutanda'', che con la Elia ha condiviso la permanenza nella casa del ''Grande Fratello Vip'' - esprime pesanti considerazioni sulla coppia di fidanzati infatti, a suo dire, starebbero recitando un copione.

“Faranno finta di tradirsi, si lasceranno e poi, una volta usciti, si rimetteranno insieme progettando un matrimonio che non si farà mai – sostiene Zequila al settimanale “Nuovo Tv” – “ Lei lavora in televisione da tanti anni, conosce bene i meccanismi e con il suo personaggio da oca giuliva riesce a essere un personaggio di rottura, che fa indubbiamente bene agli ascolti. Lei è la mente e lui il braccio… rubato all’agricoltura, si stanno usando a vicenda, lui usa lei dal punto di vista lavorativo per avere visibilità e lei, invece, si aggrappa a lui perché non ha nessuno. L’ho trattata da amica, ma lei si è comportata come il cobra che non è un serpente ma una biscia fetente”.

