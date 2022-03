Negoziati Ucraina-Russia

Terminati i colloqui tra Ucraina e Russia. Kuleba: ''Non abbiamo fatto progressi sul cessate il fuoco''

E' terminato l'incontro tra i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina, Lavrov e Kuleba, in Turchia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/03/2022 - 11:13:15 Letto 1292 volte

E' terminato l'incontro tra i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina, Lavrov e Kuleba, in Turchia. Il colloquio era stato promosso dal presidente Erdogan.

"Non abbiamo fatto progressi sul cessate il fuoco nonostante io abbia fatto del mio meglio per trovare una soluzione diplomatica". Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, al termine dell'incontro con l'omologo russo Lavrov. "La situazione più tragica è a Mariupol", ha aggiunto. "Abbiamo affrontato la questione del cessate il fuoco di 24 ore per ragioni umanitarie. Non abbiamo fatto progressi su questo, purtroppo. Sembra che ci siano altre persone che decidono su questo in Russia. Sono pronto a incontrare nuovamente Lavrov se ci saranno prospettive concrete", ha concluso il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba dopo il vertice ad Antalya presieduto dal capo della diplomazia di Ankara, Mevlut Cavusoglu.

"Io non credo e non voglio che inizi una guerra nucleare". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel corso di un punto stampa ad Antalya. "Guerra nucleare è un termine usato solo dall'Occidente e da Jens Stoltenberg (segretario generale della Nato, ndr) senza neanche consultare gli altri membri dell'Alleanza", ha precisato.

Fonte: TGCOM24

Ti potrebbe interessare? Negoziati Ucraina-Russia: iniziato incontro tra i ministri degli Esteri Lavrov e Kuleba

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!