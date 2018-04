Terremoto Marche

Terremoto di magnitudo 4.6 nelle Marche. Il sindaco di Muccia: ''Stillicidio Continuo''

Vertice tra sindaci, Protezione civile e Regione per fare il punto sui danni

Paura nelle Marche per una scossa di terremoto di magnitudo 4.6, registrata alle ore 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità (dati Ingv). Oltre che nella provincia di Macerata, la scossa è stata avvertita in quelle di Ancona e Pesaro, ma anche in Umbria, in Toscana e nel Lazio. Successivamente alla scossa, altre dieci repliche.

A Muccia la terra tremava già da settimane, con uno sciame di scosse che aveva già provocato dei danni. Sistemati nelle casette antisismiche Sae 550 dei 920 abitanti del paese, ma anche gli interni delle abitazioni d’emergenza sono state danneggiate dalle scosse. Lesionato anche il campanile della chiesa di Santa Maria di Varano. Il sindaco Mario Baroni ha parlato di “stillicidio continuo”, aggiungendo che la popolazione vive in un clima di grande paura e incertezza.

Vertice a Pieve Torina tra i sindaci del territorio del Maceratese della fascia appenninica, il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli, la commissaria straordinaria alla ricostruzione Paola De Micheli e la Regione Marche, rappresentata dal presidente Luca Ceriscioli, vice commissario alla ricostruzione, e dall'assessore alla Protezione civile Angelo Sciapichetti.

