Terremoto di magnitudo 6.5 in Indonesia: diverse vittime ed edifici crollati

Un sisma di magnitudo 6.5 ha colpito le coste a sud dell'isola indonesiana di Giava...

Un sisma di magnitudo 6.5 ha colpito le coste a sud dell'isola indonesiana di Giava, provocando almeno un morto e diversi feriti e il crollo di alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità, aggiungendo che dopo il terremoto è stata diramata un'allerta tsunami, rientrata due ore dopo. La scossa è stata avvertita a Giacarta e in altre città e villaggi di Giava, l'isola più popolata dello Stato, ospita oltre la metà dei suoi 250 milioni di abitanti.

La gente è scappata fuori dagli edifici in preda al panico in molte aree dell'isola, mentre le immagini mandate in onda dalle televisione mostravano un intenso traffico automobilistico nelle aree costiere. Il portavoce dell'agenzia locale per il contenimento dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho, ha parlato di morti, senza però fornire altri dettagli, aggiungendo che alcuni edifici sono venuti giù nella città di Tasikmalaya a ovest di Giava e in diversi distretti occidentali dell'isola.

