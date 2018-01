Thailandia

Il corpo smembrato e bruciato di un italiano è stato ritrovato in un bosco nella provincia di Phichit, nel nord della Thailandia.

Il corpo smembrato e bruciato di un italiano è stato ritrovato in un bosco nella provincia di Phichit, nel nord della Thailandia. La vittima, Giuseppe De Stefani, era un 62enne di Sondrio. La polizia è sulle tracce di Rujira Eiumlamai, una thailandese 38enne ex moglie di De Stefani, e del suo amante francese: i due sono sospettati di aver tagliato il cadavere, richiudendolo in una valigia per trasportarlo in un'area isolata.

Secondo la polizia, in passato De Stefani era stato inserito in una "lista nera" da parte dell'immigrazione thailandese, ma è riuscito a rientrare nel Paese attraversando il confine con il Laos. Gli inquirenti seguono la pista del delitto passionale, arricchito da dispute su una somma di denaro appartenente all'uomo.

