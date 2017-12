Thailandia

Thailandia, tigre maltrattata per intrattenere i turisti allo zoo

Colpita più volte con un bastone di legno affinché ruggisse e permettesse ai numerosi turisti di fare foto e selfie perfetti.

Colpita più volte con un bastone di legno affinché ruggisse e permettesse ai numerosi turisti di fare foto e selfie perfetti. È quanto accaduto allo zoo di Pattaya, in Thailandia. Vittima dei maltrattamenti una tigre della struttura. A lanciare l’allarme Edwin Wiek, fondatore dell’associazione Wildlife Friends Foundation Thailand, che ha pubblicato un video girato nello zoo sulla sua pagina Facebook. Il filmato ha suscitato l’indignazione generale ed è stato visualizzato 2,1 milioni di volte.

"Le tigri vengono colpite con il bastone durante tutta la giornata, centinaia di volte, affinché possano ruggire per le foto con i turisti. È tempo di cambiare le leggi", ha scritto Wiek. Il video, particolarmente eloquente, che mostra la tigre in catene e maltrattata, ha colpito molto gli utenti del web, i quali hanno commentato, condiviso e likato con fervore. I turisti si susseguono per fare le foto, ma quasi non si accorgono della situazione in cui si trova la tigre. E questo è solo uno dei casi in cui gli animali vengono drogati e maltrattati a scopo turistico.

Un portavoce dello zoo ha fatto sapere che il "guardiano" delle tigri che compare nel video ora ha cambiato lavoro: "Il proprietario del Pattaya ama gli animali - ha detto il rappresentante della struttura - e non permetterà più al personale di ferirli".

