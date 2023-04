''The Ferragnez 2'' esce il 18 maggio su Prime: annunciato anche l'episodio speciale su Sanremo

The Ferragnez – La serie

Prime Video ha annunciato anche ''The Ferragnez: Sanremo Special'', un episodio speciale che debutterà dopo l'estate e che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo.

Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il poster ufficiale dello show non-fiction italiano 'The Ferragnez – La serie', che per la seconda stagione riporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria.

La seconda stagione di The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio 2023, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre.

Inoltre, Prime Video ha annunciato anche 'The Ferragnez: Sanremo Special', un episodio speciale che debutterà dopo l’estate e che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

Chiara Ferragni e Fedez torneranno dopo il successo della prima stagione, per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.

