The Ferragnez

The Ferragnez, svelato il trailer ufficiale *VIDEO*

La Serie darà accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2021 - 12:21:51 Letto 480 volte

Prime Video ha svelato oggi il trailer dello show non-fiction italiano Amazon Original 'The Ferragnez – La serie', che ha per protagonista la giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo: Chiara Ferragni e Fedez.

The Ferragnez – La serie è prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios e debutterà con i primi 5 episodi in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo il 9 dicembre 2021. I successivi 3 episodi saranno disponibili da giovedì 16 dicembre.

La Serie darà accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, raccontando un periodo speciale della loro vita insieme fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!